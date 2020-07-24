الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار استشهاد القديسة أوفيمية

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة بتذكار استشهاد القديسة أوفيمية، وذلك أنه لما عبر بريسقوس أحد نواب دقلديانوس ببعض القديسين وكانوا مربوطين بسلاسل في رقابهم ورأتهم انتهرته بشدة ومن بعدها تم تعذيبها إلى أن فاضت روحها الطاهرة.









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وتابع، إن الوالي غضب وأبلغ أمرها إلى دقلديانوس، فاستحضرها وسألها عن معتقدها فاعترفت أنها مسيحية فعذبها بالضرب والحرق حتى أسلمت روحها الطاهرة بيد الله.





وكان مجمع كهنة إيبارشية قنا قد أعلن في وقت سابق اليوم أن نيافة الحبر الجليل الأنبا شاروبيم أنه على تواصل دائم مع الأباء كهنة الإيبارشية لمتابعة كافة أمور الخدمة والرعاية.





وذكر بيان صادر عن مجمع كهنة إيبارشية قنا، أسقفنا المحبوب بصحة جيدة جدا وكامل العافية وأن نيافته يدير شئون الايبارشية وعمله الرعوى من خلال تواصله مع بعض الأباء أثناء تواجده فى فترة اعتكافه وخلوته.





ونفى مجمع كهنة الإيبارشية بقنا جميع الشائعات الخاصة بنيافة الأنبا شاروبيم والإيبارشية والتى يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، مطالبين بعدم الإنقياد وراء الشائعات التى لم تتحرى الدقة فى نقل الأخبار.