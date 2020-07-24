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دراسة تكشف حيلة فيروس كورونا لاختراق جسم الإنسان

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:14 م
دراسة تكشف حيلة فيروس
دراسة تكشف حيلة فيروس كورونا لاختراق جسم الإنسان
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حياة عبد العزيز
كشف علماء أميركيون عبر موقع صحيفة ميرور البريطانية، أن فيروس كورونا يحتاج إلى حيلة أو خدعة حتى يدخل جسم الإنسان، وتسمى تلك الحيلة بـ "الإنزيم".

وأكد العلماء أن فيروس كورونا يصيب الشخص عن طريق هذا الإنزيم، وذلك بمثابة خدعة على الجهاز المناعي حتى يتمكن من الدخول.

وشبه العلماء هذه الحيلة بتصريح الموظفين لدخول عملهم، أي أن الإنزيم هو تصريح فيروس كورونا للدخول إلى الخلايا ويتكاثر.

وأوضح العلماء عن أسم الإنزيم أو تصريح دخول فيروس كورونا  بـ"nsp16" أو "التمويه".

وأشار العلماء بضرورة فهم الإنزيم أولًا حتى يتمكن الأطباء للوصول إلى علاج مصابي فيروس كورونا.

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