التعليم: تسليم امتحان الدين لطلاب الدبلومات الفنية اليوم لحله في المنزل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأدية طلاب الدبلومات الفنية 2020 لامتحان مادة التربية الدينية من المنزل.









وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني : سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري اليوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.



