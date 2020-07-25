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تعليم

التعليم: تسليم امتحان الدين لطلاب الدبلومات الفنية اليوم لحله في المنزل

السبت 25/يوليه/2020 - 03:01 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأدية طلاب الدبلومات الفنية 2020 لامتحان مادة التربية الدينية من المنزل.


وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني : سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري اليوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن هذا القرار يأتي في إطار المساواة بين طلاب الدبلومات الفنية وطلاب الثانوية العامة فيما يخص المواد غير المضافة للمجموع.


جدير بالذكر أنه ، تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور اول" اليوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020.

وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.
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