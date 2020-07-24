يا بلدنا يا حلوة.. تفاصيل كليب عمرو دياب في عيد الأضحى

كشف برنامج ET بالعربي، عن اسم العمل الجديد الذي يجمع بين المخرج طارق العريان، والهضبة عمرو دياب، إذ يحمل الكليب عنوان «يا بلدنا يا حلوة»، والذي تم الإنتهاء من تصويره في شارع المعز التاريخي بالقاهرة.
وينتظر أن ينطلق كليب عمرو دياب، في وقفة عيد الأضحى المبارك، ضمن الحملة الإعلانية لاحدى شركات المحمول، وكتب كلمات الأغنية: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: طارق مدكور وإخراج: طارق العريان، وإنتاج شركة RAW لـ طارق العريان وموسى عيسى.
وكان قد تصدر الفنان عمرو دياب، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تسريب مقطع من أحدث أعماله الفنية بـ شارع المعز.
وظهر عمرو دياب في الفيديو بملابس كاجوال، بينما يلتزم طاقم التصوير بارتداء الكمامات من أجل تفادي العدوى بفيروس كورونا.
وكانت احدث حفلات عمرو دياب شهر فبراير الماضي في مركز المنارة بالتجمع الخامس، والتي تزامنت مع الاحتفال بطرح ألبومه الجديد "سهران".