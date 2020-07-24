يا بلدنا يا حلوة.. تفاصيل كليب عمرو دياب في عيد الأضحى

ضمن الحملة الإعلانية لاحدى شركات المحمول، وكتب كلمات الأغنية: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: طارق مدكور وإخراج: طارق العريان، وإنتاج شركة RAW لـ طارق العريان وموسى عيسى.

وكان قد تصدر الفنان عمرو دياب، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تسريب مقطع من أحدث أعماله الفنية بـ شارع المعز.









وظهر عمرو دياب في الفيديو بملابس كاجوال، بينما يلتزم طاقم التصوير بارتداء الكمامات من أجل تفادي العدوى بفيروس كورونا.









وكانت احدث حفلات عمرو دياب شهر فبراير الماضي في مركز المنارة بالتجمع الخامس، والتي تزامنت مع الاحتفال بطرح ألبومه الجديد "سهران".