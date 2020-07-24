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مستشار كلية القادة والأركان: العمليات الإرهابية فى سيناء هدفها تشتيت أنظار مصر عن الحدود الغربية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، إن الدولة المصرية استعادت مكانتها وقوتها ليس على المستوى الإقليمى فقط، ولكن على المستوى الدولى بأكمله.

أضاف الشهاوى، فى مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن الجيش المصرى هو ثقل الدولة المصرية والمنطقة العربية، وهو يقظ تماما أمام كل التحديات التى تحوم حول الوطن للنيل منه.

وأوضح مستشار كلية القادة والأركان، أن الدولة المصرية استطاعت أن تخفض معدلات البطالة بها خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، كما يتضح جليا نجاحاتها فى مواجهة فيروس كورونا، حتى انخفضت الإصابات مؤخرا.

وعلى الصعيد العسكرى، أشار اللواء محمد الشهاوى، إلى أن القيادة السياسية نجحت فى تعزيز القدرات العسكرية للجيش المصرى، حتى أصبح التاسع على مستوى العالم، وأتى ذلك من خلال منظومة تأهيل وتدريب الفرد المقاتل وأصبح ذلك على رأس أولويات القوات المسلحة المصرية.

ولفت الشهاوى، إلى أن القوات المسلحة أجرت مناورات كثيرا مع كثيرا من دول العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وقبرص واليونان، متابعا: "الجيش المصرى يحمى الأمن القومى والعرض كما يحمى الحياة من خلال اتخاذ إجراءات كبيرة لمواجهة فيروس كورونا لاسيما فى تطهير وتعقيم المنشآت الحيوية والشوارع والمحاور الرئيسية".

وأكد أن الدولة المصرية تحارب فى 5 جبهات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وفى العمق، كمكافحة الفساد بالداخل المصرى، مبينا: "فى كل الاتجاهات الاستراتيجية هناك عيون ساهرة تحمى الوطن".

وكشف أن مصر دمرت الكتلة الرئيسية والأساسية للإرهاب فى سيناء، مثل الأسلحة الحديثة التى يستخدمها الإرهابيون على أرض الفيروز والتى أتت لهم من الغرب، مؤكدا أن العمليات الإرهابية فى سيناء هدفها تشتيت مصر عن الحدود الغربية، ولكن إحباط القوات المسلحة عملية بئر العبد قبل يومين، يؤكد أن الجيش المصرى يقظ وقادر على ردع كل المخاطر على كافة الاتجاهات.
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