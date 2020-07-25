AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يعقم محطة مصر برمسيس.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود - عمر خالد
قامت فرق الهلال الأحمر المصري يوم الجمعة، بعمليات التطهير والتعقيم وحملة توعية صحية شاملة بمحطة سكة حديد مصر بميدان رمسيس؛ لمواجهة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة صدي البلد أعمال التعقيم وتوزيع الكمامات والكحول وأدوات الحماية من قبل فريق الهلال الاحمر طبقا للاحترزات الوقائية من فيروس كورونا.

اقر ايضا :

يذكر ان قال الدكتور محمود ثروت، مسؤول قسم الصحة والرعاية بالهلال الاحمر المصري،  إن الهلال الأحمر المصري منذ بداية أزمة فيروس كورونا بدأ في تدشين غرفة عمليات الدعم النفسي الاجتماعي.

وتابع محمود ثروت، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الهدف من تلك الغرفة هو الوصول إلى كل المتأثرين بتداعيات فيروس كورونا سواء من المصابين او الاطقم الطبية وغيرهم، مضيفًا ان الهلال الاحمر يحاول بشكل مستمر على ايجاد طريقة تواصل فعالة للمستفيدين بالهلال الأحمر المصري وذلك على مدار الساعة.

واشار الى ان يمكن التواصل مع الهلال الأحمر من خلال الصفحة الرسمية على فيس بوك، وعلى رقمهم الخاص بالواتساب، ومن يقوم بتقديم تلك الخدمات هم مجموعة من المتطوعين المدربين بشكل محترف.

واكد على ان المتطوعين بالهلال الأحمر على دراية وخلفيات مختلفة في كل المجالات وخاصة بالمجال الطبي، لافتًا الى ان الهلال الاحمر المصري منظومة متكاملة تقدم كافة الخدمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهلال الأحمر يحصل على منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمواجهة كورونا

منحة ٥١ مليون جنيه من الولايات المتحدة لدعم استجابة مصر لجائحة كورونا

عبر ائتلاف من سفراء التطوع.. الأمم المتحدة: نجحنا في دعم مصر لمواجهة كورونا

القباج تتلقى تقريرا حول جهود الهلال الأحمر خلال أزمة فيروس كورونا

تكريم فرق التطوع بالهلال الأحمر في العريش

بعد إصابة ٩ حالات بـ كورونا.. الهلال الأحمر يعقم الباقيات الصالحات.. صور

ترشيحاتنا

مشهد يبكي القلوب .. كاميرا ترصد لحظة مقتل شهيد الشهامة في القليوبية.. فيديو

مشهد يخطف القلب.. جماهير الأهلي تتابع مباراته مع سموحة من برج القاهرة

التنمية المحلية تكشف أسعار جدية التصالح في المخالفات المتنوعة

تخفيض رسوم التصالح لـ 10%.. إسكان البرلمان تطالب بإعادة النظر في غرامات مخالفات البناء

وحشتني الكواليس معاك.. حمدي الميرغني بصحبة براد بيت

الصحة تكشف تفاصيل التراجع الحاد في وفيات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

بعد صراع دام 128 يوما مع كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل مريض مسن مع عائلته

طريقة تحضير الرواني.. خطوة بخطوة