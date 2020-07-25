الهلال الأحمر المصري يعقم محطة مصر برمسيس.. فيديو

قامت فرق الهلال الأحمر المصري يوم الجمعة، بعمليات التطهير والتعقيم وحملة توعية صحية شاملة بمحطة سكة حديد مصر بميدان رمسيس؛ لمواجهة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد.





ورصدت عدسة صدي البلد أعمال التعقيم وتوزيع الكمامات والكحول وأدوات الحماية من قبل فريق الهلال الاحمر طبقا للاحترزات الوقائية من فيروس كورونا.





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يذكر ان قال الدكتور محمود ثروت، مسؤول قسم الصحة والرعاية بالهلال الاحمر المصري، إن الهلال الأحمر المصري منذ بداية أزمة فيروس كورونا بدأ في تدشين غرفة عمليات الدعم النفسي الاجتماعي.





وتابع محمود ثروت، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الهدف من تلك الغرفة هو الوصول إلى كل المتأثرين بتداعيات فيروس كورونا سواء من المصابين او الاطقم الطبية وغيرهم، مضيفًا ان الهلال الاحمر يحاول بشكل مستمر على ايجاد طريقة تواصل فعالة للمستفيدين بالهلال الأحمر المصري وذلك على مدار الساعة.





واشار الى ان يمكن التواصل مع الهلال الأحمر من خلال الصفحة الرسمية على فيس بوك، وعلى رقمهم الخاص بالواتساب، ومن يقوم بتقديم تلك الخدمات هم مجموعة من المتطوعين المدربين بشكل محترف.





واكد على ان المتطوعين بالهلال الأحمر على دراية وخلفيات مختلفة في كل المجالات وخاصة بالمجال الطبي، لافتًا الى ان الهلال الاحمر المصري منظومة متكاملة تقدم كافة الخدمات.