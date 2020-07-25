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توك شو

نائبة: البنية الثقافية والتشريعية من أهم عوامل معالجة التنمر.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 01:44 ص
التنمر
التنمر
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اسراء صبري
قالت النائبة مارجريت عازر، إن مسألة التنمر تهم كل مواطن مصري، وخاصة أن منذ تولي الرئيس السيسي البلاد وهو بيهتم ببناء الإنسان المصري والثقافة المصرية.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية" أن البنية النفسية تغيب عن مجتمعنا بشكل ما، متابعة: البنية النفسية تشكل عامل هام في بناء مجتمع سليم.

وتابعت: وبناء على ذلك فإن التنمر مسألة ثقافية أكثر من كونها تشريعية، وذلك لأننا لدينا قواعد تشريعية قوية وعقوبات تنفذ في عدد كبير من الجرائم. 

وأوضحت أن التنمر اللفظي بيسبب عقده لدي الأطفال أو حتى الكبار، معقبه: بيكبر وبيكون عنده عقدة نقص وبيحس أنه أقل من الأخرين.

وشددت على ضرورة تضافر كل مؤسسات الدولة، وفيما يخص تطبيق قانون التنمر، أوضحت أن هذا سيتم عندما يتواجد وعي لدي المجتمع بتجريم تلك الأمور.

وأشارت إلى ضرورة وضع آليات تسهل على المتنمر به إثبات الواقعة، وتابعت: لو بقى عندنا ثقافة أني أهزر دون أن أضر مشاعر الأخرين الموضوع سيختلف تماما.
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