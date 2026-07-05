إبراهيم عبدالجواد يُثير الجدل بسؤال للجماهير: من اللاعب الذي تتمنى انضمامه للجيل الحالي؟

أثار الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تفاعلًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية، بعدما طرح سؤالًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالب فيه المتابعين باختيار لاعب واحد فقط من نجوم الماضي للانضمام إلى الجيل الحالي.

منتخب مصر

وكتب عبد الجواد: "لو هتختار لاعب واحد فقط ينضم للجيل الحالي هتختار مين!"، ليفتح باب النقاش بين الجماهير، التي بدأت في ترشيح عدد كبير من أساطير الكرة المصرية، كلٌّ بحسب رؤيته واحتياجات المنتخب أو فريقه.

وشهد المنشور تفاعلًا كبيرًا، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين لنجوم من أجيال مختلفة، في ظل المقارنات المستمرة بين لاعبي الماضي والحاضر، وسط تأكيد الكثيرين أن اختيار لاعب واحد فقط يعد مهمة صعبة في ظل كثرة الأسماء التي صنعت تاريخ الكرة المصرية.