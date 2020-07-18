حبس يصل لـ 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه ..محامي يوضح تفاصيل قانون التنمر

قال صبري عثمان ، المحامي ومدير خط نجدة الطفل إن المادة الخاصة، بعقوبة المتنمر ، والتي تصل للسجن 6 أشهر وغرامة تصل لـ 30 ألف جنيه ، تمت الإتفاق عليها ، خلال الإجتماع الأخير ، لمجلس الوزراء ، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.





وأضاف صبري عثمان، خلال حواره ، لـ برنامج "السفيرة عزيزة" ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أن قانون التنمر ، جاء لإستكمال دعاوي ، المجلس القومي للطفولة والأمومة ، والتي بدأت في عام 2018 .





وأشار مدير خط نجدة الطفل ، إلى أن قانون التنمر يندرج تحت أية سلوك عدواني، والإضرار عمدا ، سواء جسديا أو لفظيا ، أو أية نوع من التهديد ، موضحا أن القانون يضم أيضا عقوبات للنظرات السيئة أو تهميش الطفل .





وأوضح "عثمان" ، أن التنمر منتشر أكثر في المدارس ، ويتم إثبات واقعة التنمر ، بشهادة الشهود ، وبشهادة الطفل نفسه ، أو عن طريق تسجيل الكاميرات بالمدارس أو الأماكن العامة.



