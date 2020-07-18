حبس يصل لـ 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه ..محامي يوضح تفاصيل قانون التنمر

قال صبري عثمان ، المحامي ومدير خط نجدة الطفل إن المادة الخاصة، بعقوبة المتنمر ، والتي تصل للسجن 6 أشهر وغرامة تصل لـ 30 ألف جنيه ، تمت الإتفاق عليها ، خلال الإجتماع الأخير ، لمجلس الوزراء ، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
وأضاف صبري عثمان، خلال حواره ، لـ برنامج "السفيرة عزيزة" ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أن قانون التنمر ، جاء لإستكمال دعاوي ، المجلس القومي للطفولة والأمومة ، والتي بدأت في عام 2018 .
وأشار مدير خط نجدة الطفل، إلى أن قانون التنمر يندرج تحت أية سلوك عدواني، والإضرار عمدا ، سواء جسديا أو لفظيا ، أو أية نوع من التهديد ، موضحا أن القانون يضم أيضا عقوبات للنظرات السيئة أو تهميش الطفل .
وأوضح "عثمان" ، أن التنمر منتشر أكثر في المدارس ، ويتم إثبات واقعة التنمر ، بشهادة الشهود ، وبشهادة الطفل نفسه ، أو عن طريق تسجيل الكاميرات بالمدارس أو الأماكن العامة.
ولفت "عثمان " ، إلى أن فكرة القانون أنتقلت من إجتماع مجلس الوزراء الأخير ، في ديسمبر 2019 ، وقرر وضع دراسة لمواجهة ظاهرة التتنمر، وتم بعدها ، تشكيل لجنة من وزارة العدل ، والجهات المعنية ، لمناقشة القانون.