اعتقال ممثلة إباحية لتروجها المخدرات والبغاء للشخصيات العامة بالبرازيل

ألقت السلطات البرازيلية القبض ممثلة إباحية سابقة بسبب مزاعم بأنها ترأس عصابة من النساء اللواتي تروجن المخدرات والبغايا للعملاء المترفين والشخصيات الهامة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تم القبض على د فلافيا تامايو ، 22 سنة ، في مدينة فيتوريا بولاية إسبيريتو سانتو شرق البرازيل وهي تدخل إلى فندق فاخر.

وتقول النيابة إنها حاولت خلع ملابسها عندما ضبطت ، بحسب تقرير محلي.

تم القبض على تامايو ، التي ظهرت كعارضة بأحد المحلات الاباحية، للاشتباه في قيادتها منظمة إجرامية للنساء اللواتي تروجن الكوكايين والحشيش والنساء لكبار العملاء الذين سيدفعون بين 75.00-150.00 جنيهًا إسترلينيًا مقابل ممارسة البغاء وتعاطي المخدرات.

أفاد منفذ الأخبار المحلي إكسترا ، وهو جزء من شبكة جلوبو ، للمدعي العام كوريا أن العارضة الإباحية حاولت خلع ملابسها لمنع اعتقالها.

فيما لا يزال التحقيق جاريًا ، حيث تعمل السلطات على تحديد أصل الأدوية التي يزعم أن المشتبه فيه باعها من قبل المتهمة.