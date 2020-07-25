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توك شو

فريدة الزمر: بخاف من الكاميرا لحد دلوقتي.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 03:26 ص
الإعلامية فريدة الزمر
الإعلامية فريدة الزمر
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اسراء صبري
كشفت الإعلامية فريدة الزمر، "أنها حتى الآن وبعد العمر والسنين التي قضتها أمام الكاميرا إلا أنها مازالت "بتخاف" من الكاميرا.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، "أنا بيجلي الأول رهبة وبعدين إنطلاقة، لافته إلى أن حساسية الكاميرا تكمن في أنها بتقوم بإظهار ما بداخلك.

وواصلت قائلة: لازم قدام الكاميرا تبقي من جوا رايقة وصافية عشان كل دا هيظهر قدام الكاميرا.

وأضافت، "مكنش فيه زمان كلية إعلام وكانوا بياخدوا خريجي أداب أنجليزي وفرنساوي..كنتي داخلة على حاجة مكنتش عرفاها.

وشددت على أن الفنان الأستاذ سمير صبري هو من قام بتشكيل شخصيتها الإذاعية الحالية.
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