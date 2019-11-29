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فريدة الزمر: التحقت بالعمل في ماسبيرو بعد تخرجي عام 1972 من كلية الآداب

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:08 ص
الإعلامية الكبيرة
الإعلامية الكبيرة فريدة الزمر
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الإعلامية الكبيرة فريدة الزمر، إنها تربت في عائلة جميع أفرادها تحب العمل، موضحة أن والدها كان يعشق العمل وليس لديه أصحاب وكذلك والدتها، تفرغت لتربية أولادها الـ 7 ليكون لهم شأن عظيم، وكانت تعمل معلمة.

وأضافت الزمر خلال حوارها مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج «أخبار مصر» المذاع على التلفزيون المصري، أنها تخرجت من قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، ولكنها فضلت العمل في المجال الإعلامي.

وأوضحت أنها من شدة حبها المجال الإذاعي كانت تقف أمام المرآة وهي صغيرة وتقدم برامج الربط، وبعدها شاء القدر بتعيينها والتحقت بالعمل في التليفزيون المصري خلال فترة السبعينات بعد تخرجها عام 1972.

وأشارت فريدة الزمر إلى أن أول دخولها مبنى ماسبيرو كانت تقدم برنامج «النادي الدولي» مع سلمى الشماع، منوهة إلى أنها استضافت ضيوف كثيرة والفقرات كانت متنوعة في الاختيارات لذلك كان الحوار في كل مرة بسيط.
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