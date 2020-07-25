أجمل سنين عمرنا.. سوزان حسن: عشنا في ماسبيرو أكتر من بيوتنا

قالت الإعلامية سوزان حسن، رئيس التلفزيون المصري سابقا، إن من أجمل المناسبات هو الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس ماسبيرو.



وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، أنها لديها العديد من المشاعر والذكريات المتعلة بماسبيرو.



وواصلت قائلة،" قضينا أجمل سنين في عمرنا في ماسبيرو، معقبه: فريدة الزمر من أكتر الناس اللي كانت مشاكسة".



وأضافت: "عشنا في التلفزيون أكتر من ما عشنا في بيوتنا".

