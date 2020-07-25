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أجمل سنين عمرنا.. سوزان حسن: عشنا في ماسبيرو أكتر من بيوتنا

السبت 25/يوليه/2020 - 04:22 ص
الإعلامية سوزان حسن
الإعلامية سوزان حسن
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اسراء صبري
قالت الإعلامية سوزان حسن، رئيس التلفزيون المصري سابقا، إن من أجمل المناسبات هو الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس ماسبيرو.

وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، أنها لديها العديد من المشاعر والذكريات المتعلة بماسبيرو.

وواصلت قائلة،" قضينا أجمل سنين في عمرنا في ماسبيرو، معقبه: فريدة الزمر من أكتر الناس اللي كانت مشاكسة".

وأضافت: "عشنا في التلفزيون أكتر من ما عشنا في بيوتنا".
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