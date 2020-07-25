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أخبار العالم

بعد طرد الموظفين.. مسؤولون أمريكيون يقتحمون القنصلية الصينية في هيوستن | فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 08:44 ص
اقتحام مسئولين امريكيين
اقتحام مسئولين امريكيين قنصلية الصين بهيوستن
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على صالح
أفادت صحيفة "هيوستن كرونيكل" بأن المسؤولين الأمريكيين "استولوا" على القنصلية الصينية في هيوستن أكبر مدن ولاية تكساس بعد طرد الموظفين منها.

وفقا للصحيفة الأمريكية، قام مجموعة من المسؤولين، بما في ذلك رجل يُزعم أنه يعمل في وزارة الخارجية، بدفع الباب الخلفي الصغير للقنصلية بعد أن فشلوا في الدخول عبر المداخل الثلاثة الأخرى.

وأضافت أنه كان هناك رجال أمن يرتدون قمصان عليها ملصقات "وزارة الخارجية".

ووقع الحادث بعد 40 دقيقة فقط من الموعد النهائي للإخلاء الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى الحاجة إلى "حماية الملكية الفكرية الأمريكية" من الصين، التي اتهمها البيت الأبيض بأنشطة تجسس.

وقبل ذلك، شوهدت الشرطة الأمريكية في هيوستن تقيم حواجز حول القنصلية، وفقا لمقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل إعلام صينية.


ويوم الأربعاء، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أمرت الصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن في غضون يومين بسبب اتهامات بأنها متورطة في عمليات تجسس غير قانونية ضخمة والتأثير في الولايات المتحدة.

ونفت الصين الاتهامات وانتقدت الولايات المتحدة بسبب انتهاكاتها المختلفة للقانون الدولي. وقالت الصين أيضا إن الولايات المتحدة تحرض على الكراهية تجاه المواطنين الصينيين ، مما أدى إلى تهديدات متعددة لسفارتها في واشنطن.

وردًا على ذلك ، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها أمرت بإغلاق القنصلية الأمريكية العامة في مدينة تشنجدو.


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