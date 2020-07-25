القوى العاملة: تعيين 20 شابا بالقطاع الخاص بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة جنوب سيناء 20 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 60 شابا.





وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة وفقا للائحة ، بلغت 25 ألف جنيه ، منها 17 ألفًا لـ 8 عمال منحة مولود ، و3 آلاف جنيه منحة زواج لعامل وذلك ضمن الرعاية الاجتماعية للعمال ، فضلا عن صرف 5 آلاف جنيه لعامل ضمن الرعاية الصحية ، تم تسجيل 16 عاملا غير منتظم بالإدارة ليصل إجمالى المسجلين إلى 4181 عاملا .





تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين عن انجازات شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار 11 ترخيصًا لـ 4 جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .





وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالى الدورى النهاري والليلي، تم التفتيش على 61 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما تم تلقى عدد 22 شكوى عمالية ، تم تحويل 11 منها للقضاء والباقي ما زالت تحت البحث والدراسة .





كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .







