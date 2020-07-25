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تعليم

وسط إجراءات كورونا المشددة.. طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الأدب

السبت 25/يوليه/2020 - 10:15 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الازهرية
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جمالات الدمنهورى

بدأت، قبل قليل، امتحانات الثانوية الأزهرية فى مادة الأدب والنصوص والمطالعة لطلاب شهادة الثانوية الأزهرية فى 860 لجنة فرعية بنطاق محافظة البحيرة من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعتين.


وذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.


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وشهدت اللجان اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم قياس درجات الحرارة أثناء الدخول وتعقيم الطلاب والطالبات وتسليمهم كمامات للوقاية من فيروس كورونا


وأكد الشيخ الدكتور محمد مزروعة، مدير عام منطقة الأزهر بمحافظة البحيرة، خضوع الطلاب والطالبات للتفتيش للبحث عن أي هواتف محمولة أو أى متعلقات للاستعانة بها فى الغش، وذلك لمكافحة الغش الجماعى والفردى


وأشار إلى تواصل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، ومنها قياس حرارة الطلاب والطالبات قبل دخولهم اللجان، مع اتباع التباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم، لافتا إلى تسليم ورقة الامتحان في الموعد المحدد وسط تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحان

وسط إجراءات كورونا المشددة.. طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الأدب
وسط إجراءات كورونا المشددة.. طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الأدب
وسط إجراءات كورونا المشددة.. طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الأدب
وسط إجراءات كورونا المشددة.. طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الأدب
وسط إجراءات كورونا المشددة.. طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الأدب
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