رئيس امتحانات الثانوية العامة يتفقد كنترول المنصورة لمتابعة التصحيح

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المصححين في جميع كنترولات الثانوية العامة يسابقون الزمن لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 لطمأنة الجميع، مشيرًا إلى أن النتيجة سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم.









وقال وزير التربية والتعليم، إن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية.





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وأضاف أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 سيتم فتح باب التظلمات، ثم يتم بعد ذلك عقد امتحانات الدور الثاني للراسبين في مادة أو مادتين، ثم يتم تصحيح امتحانات الدور الثاني.









وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بعد امتحانات الدور الثاني، سيتم عقد امتحان دور آخر لمن اضطر للتأجيل للدور الثاني بالدرجة الفعلية بسبب حالته الصحية، ثم رسب ليكون هذا الدور بالنسبة له هو الدور الثاني.



