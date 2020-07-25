طقوس وأجواء عيد الفطر تجتاح الأسواق.. نرصد أهم تجهيزات تجار المواشي.. صور





فيما يحتفل المسلمون بعيد الأضحى تذكرًا لاستعداد سيدنا إبراهيم عليه السلام للتضحية بابنه إسماعيل كطاعة لأمر الله، ولكن قبل أن يتمكن إبراهيم من التضحية بابنه، قدم الله خروفًا للتضحية بدلًا من ذلك، يتم التضحية بالحيوان، وتقسيمها إلى ثلاثة أجزاء. حصة واحدة للفقراء والمحتاجين، وحصة أخرى للبيت، والثالثة للأقارب.





ورصدت عدسة صدى البلد التجهيزات فى الأسواق وخصيصًا سوق الإمام الليثى بعين الصيرة، الذى جهز فيه التجار الأغنام والمواشى استعدادًا لبيعها.





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وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توفير السلع الأساسية بشكل مستمر في الأسواق، وعرض اللحوم الطازجة الممتازة بسعر 90 جنيها، واللحوم السودانية بسعر 85 جنيها.





وأشار إلى أن اللحوم المجمدة سعرها لم يتغير، بـ 63 جنيها في الجمعيات.