فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ كارول سماحة وقصة تدخل الشرطة الفرنسية فى انتحارها



تحتفل الفنانة اللبنانية كارول سماحة ، اليوم، السبت، بعيد ميلادها الـ 48، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأغانى التى ظلت محفورة فى وجدان المشاهد العربى.









تزوجت في بداية عام 2014 من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وفي عام 2015 أنجبت ابنتها "تالا".









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وأثارت كارول سماحة حالة من الجدل بسبب كليب "مش هعيش"، والذى قامت بتصويره فى فرنسا، حيث تسببت من خلاله في حالة تأهب وخوف من قبل الشرطة هناك.









ونشرت سماحة فيديو لمشهد من الكليب، عبر حسابها على موقع التدوين "تويتر"، وهى تضع رأسها على شرفة، خلال تصوير الكليب، وعلقت: «من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة، الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق».









الأغنية تحمل عنوان «مش هعيش»، المقرر طرحها قريبا، وعلقت كارول: «مش هعيش قريبا، كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكي، توزيع ألكساندر ميساكيان، إخراج جاد شويري».











ودخلت كارول سماحة فى حالة من الجدل مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، حيث اتهمها بالعنصرية ضد إسرائيل.