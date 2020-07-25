معارض أردوغان الأول: سنتسلم حكم تركيا 2023 وسنقضي على التسلط ونعيد الديمقراطية

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وسيعقد المؤتمر في مكان في الهواء الطلق في جامعة بيلكنت في أنقرة، وسيسمح فقط لـ 1357 مندوبًا بحضور الاحتياطات الواجبة بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما سيشمل الحضور أعضاء حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، ورؤساء البلديات، والمرشحين لقائد الحزب، والتجمع، بسعة إجمالية تبلغ 1500.

وسيلزم الحضور بقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، ومن المقرر أن يتم انتخاب زعيم الحزب التركي والذي يكاد يكون من المؤكد أن كليتشدار هو من سيتم إعادة انتخابه.











وأعلن المنافس القوي، محرم إينس، مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة عام 2018، أنه لن يرشح نفسه لهذا المنصب.









وقبل يومين فقط من المؤتمر، أعلن ثلاثة من أعضاء الحزب ترشيحاتهم: النائب السابق من مقاطعة مرسين الجنوبية أيتوج أتشي؛ وعضو المؤتمر الفخري تولجا يارمان؛ والنائب السابق وعضو التجمع الحالي إلهان جيهانر، الذي يعمل تحت مجموعة نحن المستقبل ذات النزعة اليسارية داخل الحزب.









وفي إعلانه عن محاولته لرئاسة الحزب، أكد جيهانر أن حزب الشعب الجمهوري يجب أن يضع نفسه بشكل مباشر على اليسار، ويتعاون مع مجموعات المعارضة اليسارية الأخرى، ويشارك في المعارضة على مستوى الشارع، ويعكس مطالب الحزب الشعبية وطاقته.









ويقول البعض إن "جيهانر" على اتصال مع إينس، وسيعد الاثنان قائمة مشتركة بالمرشحين للمجموعة، وهناك شائعة أخرى هي أن الهدف الرئيسي لـ اينس وجيهانر وسيكون الحصول على أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يتم انتخابهم للتجمع لتشكيل معارضة داخل الحزب وإضعاف هيمنة كليتشدار على الحزب.









وخففت اتفاقية العام الماضي بشأن ميثاق الحزب من شروط الترشح للزعيم. ويطلب المرشحون الآن أصوات خمسة بالمائة من المندوبين للترشح - 68 توقيعا - مخفضة عن المتطلبات السابقة البالغة 25 بالمائة.









ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جميع المتحدين الثلاثة يمكنهم العثور على توقيعات كافية. في المؤتمرات الإقليمية والمحلية، وطلبت اللجنة المركزية و كليتشدار أوغلو من مؤتمرات الفصل أن تعمل مع المرشحين الفرديين، لتجنب انطباع النزاع داخل الحزب، باستثناء بعض المحافظات والمقاطعات، وتم انتخاب المندوبين وفقًا لمقر الحزب المؤيد لـ كليتشدار أوغلو في معظم الأحيان.









ويقال إن البيان سيركز على حلول الانحدار الديمقراطي في تركيا، والقضايا المتعلقة بسيادة القانون، والمشاكل التي يواجهها الشباب والنساء، وكذلك الاقتصاد.











ويوم الأحد، سيتم انتخاب أفضل الهيئات الإدارية وصنع السياسات في حزب الشعب الجمهوري، والمجلس والتأديب الذي يضم 52 عضوًا ، ومنصة العلوم والإدارة والثقافة التي تضم ثمانية أعضاء.









وتقول الأخبار المتداولة إن كيليشدار أوغلو سينفذ تغييرات جذرية في اللجنة المركزية للحزب بعد انتخاب التجمع، إذ قال في المؤتمر إن أول انتخابات مقبلة ستكون عام ٢٠٢٣ وسنتسلم الحكم في تركيا وسنقضي على التسلط ونعيد الديمقراطية للبلاد.









واضطر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق بولينت تيزكان إلى الاستقالة بناء على رد فعل من قاعدة الحزب لأنه لم يتمكن من إدارة عملية ليلة الانتخابات في 24 يونيو 2018، عندما أجرت تركيا أحدث انتخابات لها للرئاسة والبرلمان.