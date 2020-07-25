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أخبار البلد

الكاثوليكية والأسقفية والإنجيلية.. اعرف الفرق بين الكنائس الثلاثة

السبت 25/يوليه/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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سامح سلام
عقدت الصفحة الرسمية للكنيسة الأسقفية مقارنة بين الطائفة الإنجيلية والطائفة الكاثوليكية والطائفة الأسقفية وذلك لتوضيح الفروق في العقيدة والطقوس وتاريخ التأسيس. 

وفي جدول يبين الفروق أوضحت الكنيسة الأسقفية إنها كاثوليكية مُصلحة بينما الكنيسة الكاثوليكية كنيسة جامعة أما الإنجيلية فهي كنيسة مصلحة فقط وتتسم الكنيستين الأسقفية الكاثوليكية بوجود كتاب صلاة أي ليتوروجية وملابس كهنوتية بينما الكنيسة الإنجيلية ليس لديها أي من الاثنين.

وبالنسبة للأسرار الكنسية فالكنيسة الكاثوليكية لديها سبعة أسرار مقابل سرين في الكنيسة الأسقفية أما الإنجيلية فليس لديها أسرار مقدسة وكذلك فإن الكاثوليك لديهم أساقفة ورهبان والأسقفية أيضا لديها أساقفة ورهبان ولكن الإنجيلية ليس لديها أي منهما.

كذلك فإن السلطة الكنسية في الكنيسة الكاثوليكية تخضع للبطريرك ولبابا الفاتيكان أما الأسقفية فتخضع للأسقف، بينما الإنجيلية فكل رعية مستقلة.

أما عن تاريخ التواجد في مصر فقد تأسست الكنيسة الكاثوليكية في مصر سنة ١٦٣٠ وهي جزء من كيان عالمي أما الأسقفية فنشأت عام ١٨٣٩ وهي جزء من كيان عالمي بينما الكنيسة الإنجيلية تأسست عام ١٩٠٢ وهي كنيسة محلية. 

وتابعت قائلة، "نحن نؤمن أن كنيسة المسيح تتكون من كل المؤمنين من كل الطوائف وكما قال الكتاب إن جسد المسيح بالرغم من تنوعه فهو جسد واحد" 

ومن هذا المنطلق نحن نلقى الضوء على بعض أعضاء هذا الجسد.
الكاثوليكية والأسقفية والإنجيلية.. اعرف الفرق بين الكنائس الثلاثة
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