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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الجيزة الإرهابية"

السبت 25/يوليه/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية" لجلسة 23 أغسطس للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار.
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