بتكلفة مليار جنيه.. رئيس جامعة الزقازيق يتفقد إنشاء المستشفى الجامعي بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، اليوم، أعمال إنشاء مشروع المستشفى الجامعي الجديد بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة مالية تقدر بمليار جنيه مقسمة إلى (500 مليون جنيه إنشاءات، 500 مليون جنيه تجهيزات).





ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون إدارة المستشفيات الجامعية والشئون الوقائية ومكافحة العدوى، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ،والدكتور هشام فوزى عميد كلية الهندسة،د.وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات،والدكتور وائل صبرى المشرف العام للشؤون العلاجية.





وكان في إستقبال رئيس الجامعة كلًا من اللواء محمد حمدي نائب رئيس الشركة الوطنية للمقاولات ، العميد أحمد يحيى رئيس قطاع الصحة بالشركة الوطنية للمقاولات ، والدكتور محسن ماهر استشاري الشركة الوطنية للمقاولات.





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وأكد "شعلان" أن المستشفي الجامعي الجديد بمدينة العاشر من رمضان يعد صرحًا طبيًا كبيرًا يساهم في الإرتقاء بالمنظومة الصحية بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق ،من خلال تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمرضي تحت اشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتميزين، وذلك في إطار حرص الجامعة علي المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للتطوير المستمر والإرتقاء بمستوي القطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.





وخلال الزيارة، تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أقسام المستشفى حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن أقسام المستشفى والخدمات الطبية والتعليمية المتميزة المقدمة بها ،بالإضافة إلى ما تم انجازه من أعمال إنشائية ،معربًا عن خاص شكره وتقديره للشركة المنفذة علي سرعة الإنتهاء من الأعمال في وقت قياسي وطبقًا للمواصفات العالمية،استعدادًا للبدء في التجهيزات الطبية والفرش الطبي اللازم لدخول المستشفى الخدمة الفعلية وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي.





وأوضح رئيس الجامعة أن المستشفى يضم تخصصات مختلفة وجاري إنشائه وتجهيزه طبقًا للنظم الدولية الحديثة،ومكون من مبني رئيسي مقام على مساحة 5000م2 ويضم 6أدوار (دور أرضي، 5 أدوار علوي) بسعة 200 سرير(110 سرير إقامة، 90 سرير عناية وحضانة) ويشمل أقسام (الأشعة، الطوارئ، المعامل ، العيادات الخارجية، غسيل كلوى، ولادة طبيعية، مناظير باطنة وجراحية، رعاية مركزة، رعاية مركزة أطفال).





وأضاف رئيس الجامعة أن المستشفى يضم المبنى التعليمي المقام علي مساحة 1500م2 ومكون من دورين وبقدرة استيعابية تقدر بعدد 500 طالب ، بالإضافة إلي المسجد المقام على مساحة 175م2 وعدد من المباني الخدمية الأخرى.