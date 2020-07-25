ارتياح بين طلبة الدبلومات الفنية لسهولة امتحان العربي

أعرب طلبة وطالبات شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة شمال سيناء، نظام الـ ٣ سنوات، عن سهولة اسئلة مادة اللغة العربية، مؤكدين أنها جاءت من المنهج الدراسي المقرر من قبل الوزارة، وقد ظهرت السعادة على وجوه الطالبات كما قالت الطالبة منال محمد والتي تمكنت من حل جميع الأسئلة والتي جاءت في متناول الطالب المتوسط.
وأدى 4579 طالبا وطالبة الدبلومات الفنية، أولى امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019_2020م.
كما أدى طلاب الصف الثالث الثانوي الزراعي بمدرسة عوتالله الثانويه الزراعيه بقاطية / بئر العبد ، اهتماماتهم في المقر الجديد بمدرسة سالمان اليماني الإعدادية بقرية نجيلة ببئر العبد.
وقال حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن 2738 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بالتعليم الصناعي، و 1146 بالتعليم التجاري، و617 بالتعليم الزراعي، و96 بالتعليم الفندقي.
وأضاف، أن إجمالي عدد اللجان 15 لجنة على مستوى المحافظة، منهم 8 لجان بإدارة العريش و4 بإدارة الشيخ زويد و3 بإدارة رفح التعليمية.
وأكد أن الطلاب ذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية بساعتين، للخضوع إلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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وأدى 4579 طالبا وطالبة الدبلومات الفنية، أولى امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019_2020م.
كما أدى طلاب الصف الثالث الثانوي الزراعي بمدرسة عوتالله الثانويه الزراعيه بقاطية / بئر العبد ، اهتماماتهم في المقر الجديد بمدرسة سالمان اليماني الإعدادية بقرية نجيلة ببئر العبد.
وقال حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن 2738 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بالتعليم الصناعي، و 1146 بالتعليم التجاري، و617 بالتعليم الزراعي، و96 بالتعليم الفندقي.
وأضاف، أن إجمالي عدد اللجان 15 لجنة على مستوى المحافظة، منهم 8 لجان بإدارة العريش و4 بإدارة الشيخ زويد و3 بإدارة رفح التعليمية.
وأكد أن الطلاب ذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية بساعتين، للخضوع إلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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