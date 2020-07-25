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تعليم

أون لاين.. جامعة كفر الشيخ تفتتح 306 فصول محو أمية لتعليم الكبار

السبت 25/يوليه/2020 - 03:08 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، أن اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة حققت إنجازاَ كبيراَ فى خطة التعليم للأميين، مشيرًا إلى أنها سجلت خلال شهري يوليو وأكتوبر عام 2019 /2020 وشهري يناير وأبريل 2020 م محو أمية 1400 دارس.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة افتتحت 306 فصول أون لاين فى  الأول من يوليو الجاري، لافتًا ألى أن عدد الدارسين بلغ 3887 دارسًا وذلك بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ .

ومن جانبه، قال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة اعتمدت على رؤية المشاركة المجتمعية والنزول الميدانى والتواصل مع وحدات محو الأمية في مراكز االمحافظة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن ذلك حرصًا من الجامعة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال منع التجمعات، مضيفًا أنه جرى تنفيذ مشروع محو الأمية باستخدام التكنولوجية الرقمية من خلال وضع خطة تنفيذية لبرامج وأنشطة محو الأمية من خلال اتخاذ عدة إجراءات تتمثل في إعداد خطة تنفيذية لمشروع استخدام التكنولوجية الرقمية في محو الأمية و تعليم الكبار.

وتتكون اللجنة العليا للإشراف على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة برئاسة الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتضم في تشكيلها الدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، والدكتور رجاء غازي، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور سمير قطب رئيس قسم أصول التربية، منسق المشروع، ومصطفى رزق، أمين عام الجامعة، و نافع حمادة علي، مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة وعزت سلامة، مدير عام الهيئة بكفر الشيخ، وعطية نصر، مدير إدارة التخطيط بالهيئة.

يأتي هذا تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس الأعلى للجامعات، لتعميق الشراكة مع الجامعات المصرية فى القضايا القومية وعلى رأسها القضاء على الأمية فى المحافظة من خلال توظيف واستثمار الكوادرالطلابية وتعزيزمشاركتهم المجتمعية فى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة كافة التحديات وما بادرت به الجامعة لنشر الوعى بالمشروع.
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