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رياضة

شوبير يعلن شفاء 5 لاعبين من كورونا بفريق الإنتاج الحربى.. شاهد

السبت 25/يوليه/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن الإعلامى أحمد شوبير عن شفاء 5 لاعبين من المصابين بفيروس كورونا المستجد في فريق الإنتاج الحربي.

ونشر شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال فيها: " شفاء عدد خمسة لاعبين من فريق الانتاج ويتبقي عدد تسعة لاعبين حمدالله ع السلامه".

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يذكر أن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أكد أنه تم اكتشاف ١٨ حالة مصابة بكورونا داخل فريق الإنتاج الحربي بعد خضوعهم للمسحات.

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