شوبير يعلن شفاء 5 لاعبين من كورونا بفريق الإنتاج الحربى.. شاهد





ونشر شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال فيها: " شفاء عدد خمسة لاعبين من فريق الانتاج ويتبقي عدد تسعة لاعبين حمدالله ع السلامه".





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يذكر أن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أكد أنه تم اكتشاف ١٨ حالة مصابة بكورونا داخل فريق الإنتاج الحربي بعد خضوعهم للمسحات.





شفاء عدد خمسة لاعبين من فريق الانتاج ويتبقي عدد تسعة لاعبين حمدالله ع السلامه — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 25, 2020