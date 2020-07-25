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رياضة

شوبير يرد على فاروق جعفر: 6 سنوات كابتن الأهلي ومنتخب مصر ولم أجلس مع حكم

السبت 25/يوليه/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
رد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بشأن مجاملة الحكام لـ منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لـ كاس العالم 1990.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : على مدى ست سنوات كاملة كابتن النادي الاهلي وايضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم أجلس يوما مع حكم في مباراة لا محليا ولا إفريقيا ولا دوليا.

وكان فاروق جعفر أطلق تصريحات مثيرة للجدل ، بشأن تأهل منتخب مصر لكأس العالم عام 1990، مشيرا إلى ان التحكيم الأفريقي لعب دوري كبير في هذا الأمر.

وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.

وأضاف، أن في تصفيات كأس العالم 1990 الكرة كانت تمر للمرمى ولا يتم احتسابها من قبل الحكم، مؤكدا أن البطولات في تلك الفترة كانت موجهه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف".


وكشف عن واقعة كانت تحدث في الثمانينات من القرن الماضي، قائلا: "كنا نجلس مع الحكام الأفارقة بالاجتماع الفني قبل المباريات، ويقولون لنا، هل تريدون الحصول على ضربة جزاء، أم طرد لاعب من صفوف المنافس".

وتابع "هذا الأمر لم يحدث فقط مع الزمالك، بل مع جميع الأندية المصرية التي خاضت بطولات قارية، وكنت أحضر هذه الجلسات بوصفي قائد الزمالك، وكانت هناك تسهيلات وترضيات للحكام، مقابل إقامتهم في فنادق مميزة، وتوفير سيارات فارهة، لإجراء بعض الرحلات الداخلية، بجانب زيادة مصروف الجيب".
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