شوبير يرد على فاروق جعفر: 6 سنوات كابتن الأهلي ومنتخب مصر ولم أجلس مع حكم





وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : على مدى ست سنوات كاملة كابتن النادي الاهلي وايضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم أجلس يوما مع حكم في مباراة لا محليا ولا إفريقيا ولا دوليا.





وكان فاروق جعفر أطلق تصريحات مثيرة للجدل ، بشأن تأهل منتخب مصر لكأس العالم عام 1990، مشيرا إلى ان التحكيم الأفريقي لعب دوري كبير في هذا الأمر.





وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.





وأضاف، أن في تصفيات كأس العالم 1990 الكرة كانت تمر للمرمى ولا يتم احتسابها من قبل الحكم، مؤكدا أن البطولات في تلك الفترة كانت موجهه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف".







وكشف عن واقعة كانت تحدث في الثمانينات من القرن الماضي، قائلا: "كنا نجلس مع الحكام الأفارقة بالاجتماع الفني قبل المباريات، ويقولون لنا، هل تريدون الحصول على ضربة جزاء، أم طرد لاعب من صفوف المنافس".

وتابع "هذا الأمر لم يحدث فقط مع الزمالك، بل مع جميع الأندية المصرية التي خاضت بطولات قارية، وكنت أحضر هذه الجلسات بوصفي قائد الزمالك، وكانت هناك تسهيلات وترضيات للحكام، مقابل إقامتهم في فنادق مميزة، وتوفير سيارات فارهة، لإجراء بعض الرحلات الداخلية، بجانب زيادة مصروف الجيب".

علي مدي ست سنوات كامله كابتن للنادي الاهلي وايضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم اجلس يوما مع حكم في مباراه لا محليا ولا افريقيا ولا دوليا — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 24, 2020

رد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بشأن مجاملة الحكام لـ منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لـ كاس العالم 1990.