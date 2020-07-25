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رياضة

الأهلي يعلن عن نسر مباراة الفريق الودية أمام سموحة

السبت 25/يوليه/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعلن النادي الأهلي عن نسر مباراة امس الودية امام سموحة والتي انتهت بـ فوز المارد الاحمر برباعية نظيفة استعدادا لـ استئناف بطولة الدوري المصري 

ونشر الحساب الرسمي لـ الاهلي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق 

وعلق : "  نسر مباراة اليوم هو لاعبنا محمود كهربا...يلا يا أهلي " 


كتسح النادي الأهلي نظيره سموحة 4-0 وديا، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري الممتاز وبطولة أفريقيا.


وأحرز النادي الأهلي الهدف الأول فى الدقيقة 43 عن طريق كهربا بعد تصويبة قوية من عمرو السولية ارتدت من يد الحارس الهانى سليمان ليضعها كهربا بسهولة داخل المرمى ، خلال الشوط الأول.

وأضاف الهدف الثانى مروان محسن بعد مجهود كبير من كهربا من الناحية اليسرى الذي هيأ الكرة أمام مروان ليضعها بسهولة داخل المرمى.

وتمكن الأهلي من إحراز الهدف الثالث عن طريق كهربا بعد تمريرة رائعة بالكعب من عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، ليسددها كهربا علي الفور فتسكن الشباك.

ونجح جونيور أجاي من إحراز الهدف الرابع من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء ، بعدما سدد مروان محسن كرة قوية لتصطدم بالقائم وتردد لـ آجاي ليسددها علي الفور
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