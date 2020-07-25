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حوادث

عملية نصب وتنقيب عن آثار.. الأمن العام يكشف لغز اختطاف عامل من منزله

السبت 25/يوليه/2020 - 05:03 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف عامل من منزله بسبب النصب عليهم فى نصف مليون بزعم التنقيب عن الآثار بالجيزة .

تلقى مركز أوسيم بلاغا من ربة منزل 28 سنة وشقيق زوجها عامل 25 سنة مُقيمان بدائرة المركز، بانه أثناء تواجدهما بمنزلهما بدائرة المركز فوجئا بحضور ثلاثة أشخاص وقاموا بإصطحاب زوج الأولى/ عامل 32 سنة وله اتهامات وتلقى نجل عم المُختطف إتصال هاتفى من مجهول أبلغه خلاله بقيام المختطف بالنصب على بعض الأشخاص وإستيلائه منهم على مبلغ مالي وطلب المتصل رد المبلغ مقابل إطلاق سراحه .

وفى وقت لاحق قام المتهمين بإطلاق سراح المختطف والتخلى عنه أعلى الطريق الدائرى ونفى علمه بشخصيتهم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت قيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد مرتكبى الواقعة عامل 26 سنة مُقيم مركز المراغة بسوهاج"  وسائق "36 سنة مُقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور"، وكهربائى "38 سنة مُقيم بدائرة قسم الطالبية" وعامل 37 سنة له معلومات جنائية ومُقيم بدائرة مركز أبو تيج بأسيوط) ومقاول 57 سنة مُقيم دائرة قسم الأهرام" وسائق 45 سنة له اتهامات.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرر المتهم الأول بوجود خلافات ماليه بينه والمُبلغ الثانى "شقيق المختطف"، وحصوله منه على مبلغ 480 ألف جنيه نظير قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله منذ عامين دون تمكنه من إستخراج أية آثار فإتفق مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليه للضغط على شقيقه لرد المبلغ.

وفى سبيل ذلك أعدوا سيارتين وتوجهوا إلى محل إقامة المجنى عليه وقاموا بإصطحابه بالسيارة الأولى وتتبعهم باقى المتهمين بالسيارة الثانية إلا أنهم تخلوا عنه عقب علمهم بعدم قدرة شقيقه على سداد المبلغ المالى وإستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم .

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان فى الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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