AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف علي عمر محرك سيارتك الافتراضي

السبت 25/يوليه/2020 - 05:32 م
عمر محرك سيارتك الافتراضي
عمر محرك سيارتك الافتراضي
Advertisements
اشرف عطية
الكثير من السائقين يتساءلون عن العمر الافتراضي لمحرك السيارة، وهل يمكن أن يستمر للأبد؟ في الواقع لا يوجد شيء يستمر للأبد لكن في حال العناية به فإنه يستمر في العمل لفترة طويلة جدًا قد تصل الي 100 عام .

أشار خبراء السيارات إلى أن العمر الافتراضي للمحرك يمكنه الاستمرار في العمل بسهولة إلى 320 ألف كيلو متر، في حال الاهتمام الكافي به، ومن أبرز الأمثلة على ذلك المواطن الأمريكي إيرف جوردن والذي امتلك فولفو P1800 موديل 1966 قادها حتى وفاته في نوفمبر 2018.

أي أنه خلال 52 عامًا تمكن محرك السيارة من العمل بكفاءة واستطاع تخطي 5.2 مليون كيلومتر، لكن في المقابل كان جوردن يولي سيارته عناية كاملة ولا يسئ استخدامها.

حيث كان يحرص على إجراء الصيانة الدورية لها بصورة مستمرة، مع تغيير جميع القطع المتهالكة والفلاتر والزيوت بانتظام، وفي حال ظهور أي مشكلة أو عطل يقوم بمعالجته على الفور.

وكان إيرف جوردن يبتعد عن القيادة المتهورة، والتسارع والإبطاء المتكرر، وسحب أوزان ثقيلة، حيث أنها جميعًا سلوكيات خاطئة تؤثر على عمر المحرك.

كما يجب دائمًا ملاحظة حالة المحرك والإشارات التي يرسلها إليك، سواء كانت على صورة خروج صوت أو رائحة غير طبيعيين، أو حال ارتفعت حرارته أو إنارة لمبة فحص المحرك، حيث يجب على الفور التوجه بالسيارة لمركز صيانة متخصص لاكتشاف المشكلة وعلاجها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 أسباب تقلل من قيمة السيارة

كيف تحمى محرك السيارة من حر الصيف الشديد؟

أسباب توقف محرك السيارة فجأة على الطريق

6 نصائح للحفاظ على محرك السيارة

أسباب توقف محرك السيارة عن العمل

لهواة عالم السيارات.. وظيفة حساس الكامة وعلامات تلفه

ترشيحاتنا

أول تدخل أمريكي ضد تركيا.. وصول حاملة الطائرات النووية "يو اس ايزنهاور" و12 سفينة حربية للبحر المتوسط

آلاف المرتزقة يغادرون ليبيا بعد انتهاء عقودهم.. تفاصيل

احذفه فورا.. تطبيق تراسل خطير على هواتف أندرويد يسرق صورك ومحادثاتك

مشروع قانون للإيجار القديم غير السكني.. المستأجر يدفع 60% للمالك من القيمة السوقية للمحل لتملكه

عبقرية أينشتاين.. طفلة مصرية عمرها 5 سنوات تنجز 100 معادلة رياضية في 3 دقائق |فيديو

سقطة أضاعت تاريخ ملك النص.. الجبلاية تتوعد.. جيل 90 غاضب والكاف يرفض اتهامات الفساد

AdvertisementS

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

غدا.. 200 جنيه دعما للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين في مبادرة تحفيز الاستهلاك

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

3 أزمات خارج الملعب تحاصر فريق الأهلي

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

قبل انطلاق ماراثون تنسيق 2020.. التعليم العالي: 75 رغبة متاحة لطلاب الثانوية العامة

خبير: لدينا 7 ملايين عقار مخالف في مصر.. وإزالة 100 متر مخالف تتكلف 50 ألف جنيه

كيفية التخلص من المال الحرام عند التوبة؟.. البحوث الإسلامية يجيب

احذفه فورا.. تطبيق تراسل خطير على هواتف أندرويد يسرق صورك ومحادثاتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفيها قبل الشراء.. 6 علامات تكشف لك الفارق بين الكبدة البلدي والمستوردة

لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور