يزعم أنه ليس لديه أطماع.. أردوغان يلتقي السراج في إسطنبول

اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في إسطنبول، بحسب قناة "تي ار تي" التركية.





وفي وقت سابق، واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكاذيبه، مدعيا أن تركيا ليست لديها أي أطماع في أراضي وثروات أحد.





وادعى أردوغان في كلمة نقلتها وكالة الأناضول الحكومية "دافعنا عن حقوق ومصالح أمتنا وبلدنا وأصدقائنا في كل مكان بالبر والبحر والجو".





وأغفل أردوغان تحركاته غير المشروعة في شرق المتوسط والاعتداء على حقوق اليونان السيادية، فضلا عن محاولات السيطرة على موارد ليبيا بتحالفه مع حكومة الوفاق الليبية.



