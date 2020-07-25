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أخبار العالم

يزعم أنه ليس لديه أطماع.. أردوغان يلتقي السراج في إسطنبول

السبت 25/يوليه/2020 - 05:07 م
أردوغان يلتقي فايز
أردوغان يلتقي فايز السراج في اسطنبول
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قسم الخارجي
اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في إسطنبول، بحسب قناة "تي ار تي" التركية.

وفي وقت سابق، واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكاذيبه، مدعيا أن تركيا ليست لديها أي أطماع في أراضي وثروات أحد.

وادعى أردوغان في كلمة نقلتها وكالة الأناضول الحكومية "دافعنا عن حقوق ومصالح أمتنا وبلدنا وأصدقائنا في كل مكان بالبر والبحر والجو".

وأغفل أردوغان تحركاته غير المشروعة في شرق المتوسط والاعتداء على حقوق اليونان السيادية، فضلا عن محاولات السيطرة على موارد ليبيا بتحالفه مع حكومة الوفاق الليبية.

وتابع: "رؤيتنا بخصوص تركيا قوية وكبيرة بدأت تتجسد، وتظهر نتائجها الملموسة رويدا رويدا"، زاعما أن تركيا خيبت آمال كل من ينتظرون تعثرها مرة أخرى".
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