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حوادث

غير قادر على الإنجاب.. الإعدام شنقاً لقاتلة زوجها والسجن 15 سنة لابنها في البساتين

السبت 25/يوليه/2020 - 05:45 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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رامي المهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بجميع آراء أعضائها بالإعدام شنقًا لربة منزل ومعاقبة نجلها بالسجن 15 سنة، قتلت زوجها لوجود خلافات بينهما وتشككه في أنجاله لأنه عقيم وغير قادر على الإنجاب في البساتين. 

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق القضية لفضيلة مفتى الجمهورية للبت في إعدامها من عدمه. 

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء  كمال البيلي وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين نادية . م ،مصطفي .ع  بقتل المجني عليه علاء الدين .م عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي إزهاق روحه عقب تولد الفكرة لدي المتهمة بالتخلص منه وعرضها علي نجلها المتهم الثاني بتاريخ سابق لارتكاب الواقعة وعلى إثر اتفاقهما سعيا لتنفيذها وقاما بالدخول الي غرفة نوم المجني عليه منتهزين فرصة انفراده واستلقائه علي السرير وانقضت عليه المتهمة بكل قوتها وجثمت  بساقيها علي صدره من الجانب الايسر وضغطت بكلتا يديها وكتمت انفاسه ومعها المتهم الثاني فأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الثاني طفلا لم يبلغ من العمر ثماني عشر عاما. 

واستمعت النيابة العامة إلي اقوال شقيق  المجني عليه خالد . م ، شهد أن المتهمة أبلغته بوفاة شقيقه المجني عليه قضاء الله وقدره إلا أنه تشكك فى ذلك واتهم المتهمين بقتله لوجود خلافات بينهم والمجني عليه بصفة دائمة .

وأضاف بتشككه في نسب أنجال المجني عليه لكونه عقيم وغير قادر علي الإنجاب لا سيما أن المتهمة معتادة ممارسة البغاء مع الرجال مقابل أجر مادي دون تمييز.

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