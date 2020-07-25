شطة يرد بقوة على فاروق جعفر عن مجاملة منتخب 90 فى الوصول لكأس العالم

رد عبد المنعم شطه رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الافريقي السابق و رئيس اكاديميات الاهلي الحالي على تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق بشان مجامله الحكام الافارقه لـ منتخب 90 للتأهل لـ كاس العالم





وأكد شطه في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هذه التصريحات لا اساس لها من الصحة مشددا على انه شاهد مباريات التصفيات المؤهله لـ كاس العالم 90 مرارا وتكرارا و لم يجد اي مجامله من الحكام





وأضاف أن هذه التصريحات "خطا " كبير من فاروق جعفر او " خانه التعبير " موضحا انه في حال لم يحتسب الحكم هدفا صحيحا فهناك مراقب مباراة ولا يمكن ان يحدث ذلك









كان فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل ، بشأن تأهل منتخب مصر لكأس العالم عام 1990، مشيرا إلى ان التحكيم الأفريقي لعب دورا كبيرا في هذا الأمر.







وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.





وأضاف، أن في تصفيات كأس العالم 1990 الكرة كانت تمر للمرمى ولا يتم احتسابها من قبل الحكم، مؤكدا أن البطولات في تلك الفترة كانت موجهة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف".



وأوضح، أنه في حال احتساب الكرة التي مرت للمرمى لم يكن ليصل منتخب مصر إلى كأس العالم 1990.



