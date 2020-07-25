بـ الشعر الرمادى.. علا رشدي تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد





وأطلت بها علا رشدي بفستان قصير وجذاب باللون الأسود، وبأكمام طويلة ليبرز عن جمالها ورشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت علا رشدي في الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمالها.





وتركت شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها، واختارت لون الشعر الرمادى ليكشف عن جمالها.





ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الجذابة التى تبرز جمالها.