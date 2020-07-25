شاهيناز تنشر مقطع فيديو من كليبها الجديد "توتة توتة"

طرحت النجمة شاهيناز عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أحدث فيديو كليب لها، بأغنية جديدة بعنوان "توتة توتة"، كما طرحتها أيضا على قناة "مزيكا"، وجميع الوسائط الإلكترونية.

ونشرت شاهيناز مقطع فيديو عبر انستجرام من الكليب وعلقت قائلة "مقطع فيديو جديد ❤ توتا توتا ❤".

الأغنية من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين ومن إخراج اسلام عبد اللطيف، وظهرت " شاهيناز" في الفيديو كليب بـ"لوك جديد" في الشكل والأداء، وامتد التجديد أيضا الي تفاصيل العمل من الكلمات واللحن والشكل الموسيقي.

