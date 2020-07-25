AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير مائى: نصيب الفرد من المياه بـ أثيوبيا 3 أضعاف المواطن في مصر

السبت 25/يوليه/2020 - 09:41 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الخبير المائى الدكتور نادر نور الدين، إن أهم أكذوبات أثيوبيا أن مصر تأخذ كل مياه النيل، وأننا نعطى جزءا بسيطا للسودان، وأنهم لا يستفيدوا من النيل، على الرغم أن أثيوبيا لديها بحيرة تعطيها 50 مليار متر مكعب، وأقاموا خزان على سد لديهم، يخزن 10 مليارات فى البحيرة، وينتج منها مياه شرب وصناعة وزراعة.

وتابع خلال برنامج المصرى أفندى على قناة القاهرة والناس،  أن القانون الدولى يقول التقاسم فى موارد النهر، وليس مياه النهر، فأُيوبيا لديها 100 مليون رأس ماشية، ومصر لديها 8 مليون فقط، وهى تعيش على أكثر من 60 % من مساحة أراضيهم، بينما يعيش المصريون على 7 % من مساحة أراضيها، وأثيوبيا تمتلك 35 مليون هكتار ما يوازى 36 مليون فدان، ومصر تزرع 8.5 مليون فدان فقط.

وقال نور الدين، أثوبيا لديها 9 أحواض أنهار، بينما مصر لديها نهر وحيد، وفى نفس الوقت أثيوبيا تدعى أن مصر  تلقى بمياه النيل فى مشروع توشكى، رغم أنه متوقف منذ 30 عاما.

وأكد نور الدين، أن نصيب الفرد من المياه فى أثيوبيا 3 أضعاف نصيب الفرد فى مصر، كما أنه لم تقم حرب بسبب المياه فى العالم، ولكن هناك 680 نهرا عابرا للحدود بين الدول، والأزمات تحل بالعلاقات السياسية والدبلوماسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الري: مصر دولة جافة.. لن نقبل باتفاق حول سد النهضة يؤثر على حياة المصريين.. وانهياره يتسبب في غرق السودان

أحمد موسى: 100 مليون رأس ماشية في إثيوبيا تستهلك مياها أكبر من حصتي مصر والسودان

أستاذ موارد مائية: نصيب الفرد الإثيوبي من المياه 3 أضعاف المواطن المصري.. فيديو

لا تلعبوا بالنار.. ماك شرقاوى: مفاوضات سد النهضة ستنتهي باتفاق ملزم لإثيوبيا.. والأدلة المصرية قوية

حيوانات إثيوبيا تشرب أكثر من حصة مصر.. نادر نور الدين يكشف الحقيقة

نقيب الزراعيين: إثيوبيا تمتلك 11 نهرا ونحصل على الحد الأدنى من مياه النيل.. فيديو

ترشيحاتنا

مراوغة وتصريحات مستفزة.. أبو زيد: حيوانات إثيوبيا تستهلك 84 مليار متر مكعب من المياه

شيما الحاج تظهر مع حمو بيكا وتعلق.. باتون باليه بالسمسم هات

أول رد من الصفاقسي بعد حرمانه من القيد 3 فترات بسبب الأهلي وأجاي

البابا تواضروس: عودة الصلاة بالكنائس 3 أغسطس

غير قادر على الإنجاب.. الإعدام شنقاً لقاتلة زوجها والسجن 15 سنة لابنها في البساتين

الذهب يهين الأموال.. الجرام يرتفع حوالي 188 جنيها منذ بداية 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ روج أحمر.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ 2 جنيه.. مكون سحري لـ تنظيف الكرشة بطريقة سهلة

لامبورجيني تكشف عن سيان الهجينة الخارقة.. صور