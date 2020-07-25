خبير مائى: نصيب الفرد من المياه بـ أثيوبيا 3 أضعاف المواطن في مصر

قال الخبير المائى الدكتور نادر نور الدين، إن أهم أكذوبات أثيوبيا أن مصر تأخذ كل مياه النيل، وأننا نعطى جزءا بسيطا للسودان، وأنهم لا يستفيدوا من النيل، على الرغم أن أثيوبيا لديها بحيرة تعطيها 50 مليار متر مكعب، وأقاموا خزان على سد لديهم، يخزن 10 مليارات فى البحيرة، وينتج منها مياه شرب وصناعة وزراعة.





وتابع خلال برنامج المصرى أفندى على قناة القاهرة والناس، أن القانون الدولى يقول التقاسم فى موارد النهر، وليس مياه النهر، فأُيوبيا لديها 100 مليون رأس ماشية، ومصر لديها 8 مليون فقط، وهى تعيش على أكثر من 60 % من مساحة أراضيهم، بينما يعيش المصريون على 7 % من مساحة أراضيها، وأثيوبيا تمتلك 35 مليون هكتار ما يوازى 36 مليون فدان، ومصر تزرع 8.5 مليون فدان فقط.





وقال نور الدين، أثوبيا لديها 9 أحواض أنهار، بينما مصر لديها نهر وحيد، وفى نفس الوقت أثيوبيا تدعى أن مصر تلقى بمياه النيل فى مشروع توشكى، رغم أنه متوقف منذ 30 عاما.





وأكد نور الدين، أن نصيب الفرد من المياه فى أثيوبيا 3 أضعاف نصيب الفرد فى مصر، كما أنه لم تقم حرب بسبب المياه فى العالم، ولكن هناك 680 نهرا عابرا للحدود بين الدول، والأزمات تحل بالعلاقات السياسية والدبلوماسية.