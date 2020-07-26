صحة الشرقية في 6 سنوات.. إنشاء 6 مستشفيات وتطوير 31 مركز طب أسرة بتكلفة 295 مليون جنيه

شهدت مراكز وقري محافظة الشرقية خلال الأعوام والسنوات القليلة الماضية، طفرة كبيرة في الاهتمام بالمنظومة الصحية والقطاع الطبي بصفة خاصة، حيث تم إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بمختلف مراكز المحافظة.

فيما أصدرت القيادة السياسية تعليمات مشددة بضرورة الإهتمام وتطوير القطاع الطبي بمحافظة الشرقية، حيث تم إنشاء عدد من المستشفيات للمساهمة في تقديم خدمة طبية متميزة.

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يستعرض موقع صدى البلد أ

برز المشروعات التي تم إقامتها علي مدار الأعوام القليلة الماضية للنهوض بالقطاع الطبي بمحافظة الشرقية.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.





وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة شهدت خلال الـ 6 سنوات الماضية طفرة هائلة في تنفيذ مشروعات ساهمت في النهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين إيمانًا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة.





وأشار المحافظ إلى أن الفترة من يوليو 2014 وحتي يوليو 2020 شهدت إنشاء وتطوير 5 مستشفيات ( حروق ههيا – الصحة النفسية بأبو حماد – سنهوت التخصصي بمنيا القمح – مبنى الطوارئ بفاقوس- مبني الطوارئ ببلبيس بتكلفة 132 مليون جنيه وإنشاء وتجهيز 31 وحدة طب أسرة وعيادات صحية بنطاق المحافظة ومركز أورام القوات المسلحة بمدينة الزقازيق بتكلفة 78 مليون 500 ألف جنيه وإنشاء 9 مراكز طب أسرة ومجمع طبي للتأمين الصحي بكفر صقر ومبني عيادة شاملة للتأمين الصحي بالحسينية بتكلفة 84 مليون و 800 ألف جنيه, وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.





ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن عام 2014 شهد إنشاء 4 وحدات صحية بتكلفة 10 مليون جنيه شملت إنشاء الوحدة الصحية بسماكين الغرب بمركز الحسينية بتكلفة 2.5 مليون جنيه والوحدة الصحية بمشتول القاضي بمركز الزقازيق بتكلفة 2.5 مليون جنيه ، وإنشاء الوحدتين الصحيتين بقرملة وميت حمل بمركز بلبيس بتكلفة 5 مليون جنيه.





وخلال عام 2015 تم تطوير وصيانة ورفع كفاءة 3 مستشفيات بمركزي ( الزقازيق وفاقوس ) بتكلفة 2 مليون و 200 ألف جنية وإنشاء 3 مراكز طب أسرة بمركزي أولاد صقر والحسينية بتكلفة 5 مليون و 170 ألف جنيه وإنشاء ٣ وحدات صحية بمراكز ومدن الزقازيق وابوحماد والعاشر بتكلفة 3 مليون و 800ألف جنيه وإنشاء عيادة القرين بتكلفة 2 مليون و 900 ألف جنيه ومجمع طبي كفر صقر بتكلفة 11 مليون و 500 ألف جنيه.





وخلال عام 2016 تم إنشاء وتطوير 10 وحدات صحية بمراكز( فاقوس – أولاد صقر- الحسينية – ديرب نجم - منيا القمح ) بتكلفة 8 مليون و 175 ألف جنيه وإنشاء مركز ههيا للحروق والجراحات بتكلفة 14 مليون و 140 ألف جنيه وتطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى القرين المركزي بتكلفة مليون جنيه وتركيب عدد 2 مصعد بفرع هيئة التأمين الصحي بمدينة الزقازيق بتكلفة 2 مليون جنيه.





وخلال عام 2017 تم إنشاء 3 وحدات صحية بمركزي ( أولاد صقر وفاقوس) بتكلفة 4 مليون و 827 ألف جنيه وعيادة منيا القمح بتكلفة 9 مليون و 900 ألف جنيه، ومركزين طبيين بالزقازيق ومنيا القمح بتكلفة 18 مليون و 700 ألف جنيه وتطوير وإنشاء مستشفي العزازي للصحة النفسية بمركز أبو حماد بتكلفة 65 مليون جنيه وانشاء وتجهيز مبني الكلي والتعقيم بمستشفى الإبراهيمية المركزي بتكلفة 2.8 مليون جنيه وإنشاء مستشفي سنهوت التخصصي بمنيا القمح بتكلفة 13 مليون جنيه وإنشاء وحدة طب الأسرة بالحي الخامس عشر بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 2 مليون جنيه.

وخلال عام 2018 تم إنشاء 6 وحدات صحية بمراكز( كفر صقر – أولاد صقر – أبو حماد – منيا القمح ) بتكلفة 17 مليون و 700 ألف وإنشاء مستشفى تين للطوارئ بمركزي بلبيس وفاقوس بتكلفة 41 مليون جنيه وإنشاء مركز طب الأسرة بالعزيزية مركز منيا القمح بتكلفة 6 مليون و 800 ألف جنيه وإنشاء وحدة طب الأسرة بالحي العشر بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 2 مليون جنية لإجراء أعمال صيانة ورفع كفاءة وتطوير لعدد 4 مستشفيات بمركزي ( الزقازيق – منيا القمح ) بتكلفة 49 مليون و100 ألف جنيه.





وخلال عام 2019 تم إنشاء وحدتين صحيتين بمركزي بلبيس والحسينية بتكلفة 3 مليون و 179 ألف جنية وانشاء العيادة الشاملة بالحسينية بتكلفة 13 مليون جنيه وإنشاء وحدة طب أسرة ومركز تدريب الأسنان بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 20 مليون جنيه وإنشاء قسم قسطرة القلب والعناية بمستشفي الزقازيق بتكلفة 20 مليون جنيه.





وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه جاري إنشاء 10 مشروعات بالقطاع الصحي بتكلفة مالية بلغت 3 مليار و 22 مليون جنيه شملت إنشاء ( 7 مستشفيات ووحدة طب أسرة، ومجمع تأمين صحي ومعهدًا للأورام) وتم الإنتهاء من أعمال إنشاء 10 مشروعات بتكلفة 60 مليون و 870 ألف جنيه ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2019-2020 ودخولها الخدمة وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالقطاع الصحي وايمانًا بحق المواطنين في الحصول علي الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.