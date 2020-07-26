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سيارات

3 أنواع من السيارات لا يمكن تحويلها للعمل بالغاز.. تعرف عليها

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكد الخبراء في  مجال  صيانة السيارات ان السيارات ذات المحركات الصغيرة سيكون من الصعب تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خاصة السيارات الأقل من 1200 سي سي خاصة لان هذا الامر سيؤثر على قوة المحرك ويضعفه بنحو 10 % 


واضاف الخبراء أن السيارات ذات المحركات الصغيرة خاصة الهاتشباك المتوفرة في مصر ستعاني من هذه المشكلة مع إمكانية التحول للغاز خاصة أن حجم الإسطوانة سيكون له ضغط كبير على المحرك


وبالنسة للسيارات التيربو فيصعب تحويلها للغاز لان هذه السيارات تولد حرارة أعلى بسبب التيربو تزيد عن الحرارة الصادرة من المحركات بدون التيربو

واكد الخبراء أن الغاز الطبيعي يزيد في السيارات من حرارة المحركات وبالتالي مع تواجد التيربو سترتفع درجات الحرارة بشكل صعب للغاية وستؤثر على المحرك بصورة عنيفة جدا


وبالنسبة للسيارات التي تعمل بالمحركات الكبيرة فوق 2500 سي سي لايمكن تحويلها للعمل بالغاز لانها تتطلب توفير اسطوانات غاز طبيعي كبيرة الحجم بسبب زيادة استهلاك الوقود فيها

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