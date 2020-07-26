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تعليم

التعليم تكشف موعد بدء تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2020

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:00 ص
عمليات التعليم
عمليات التعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني ، أنه سيتم البدء في أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2020 يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقديرعلى مستوى الجمهورية.

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وقال نائب وزير التربية والتعليم : من المقرر أن تنتهي اعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، يوم الخميس 25/8/2020،

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضو.


جدير بالذكر أنه ، يؤدى امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة ، وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.
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