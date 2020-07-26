التعليم تكشف موعد بدء تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2020

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وقال نائب وزير التربية والتعليم : من المقرر أن تنتهي اعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، يوم الخميس 25/8/2020،





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.







