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رياضة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن أحمد عيد عبد الملك.. تفاصيل

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:08 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي أحمد شوبير، أنه تم وضع لافتة على بوابة نادي الزمالك تتضمن قرار شطب اللاعب أحمد عيد عبد الملك ومنعه من دخول النادي نهائيًا، في الفترة المقبلة. 


وأعلن شوبير ، أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قرر شطب عضوية لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبدالملك. 


وكان أحمد عيد عبدالملك، قد أثار الجدل منذ أسبوع بتغريدة استفز فيها جماهير الأهلي بسبب حادثة بورسعيد بتلميح لهذا الأمر.


وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،:"منذ قليل : إعلان علي بوابة نادي الزمالك بشطب عضوية أحمد عيد عبد الملك. 


وتصدر هاشتاج مهاجم لعبد الملك منصات التواصل الاجتماعي وهو الأمر، الذي جعله يتراجع ويحاول تبرير موقفه ولكن دون فائدة.
شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن أحمد عيد عبد الملك.. تفاصيل
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