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أستاذ طفيليات تحذر من سمكة الأرنب: سمها فتاك وتباع فيليه

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشفت الدكتورة نسرين عز الدين أستاذ طفيليات الأسماك بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، خطورة سمكة الأرنب، موضحة أنها تحتوي طفيليات سامة كثيرة جدا وتسمى بهذا الاسم لأن أسنانها الأمامية مشابهة للأرنب.


وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: السمكة موجودة في مصر ومنتشرة وكانت موجودة في البحر الأحمر وانتقلت إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس وهى سمكة ممنوع تداولها أو بيعها في الأسواق.


وأضافت: "المفروض أن هناك رقابة على الأسواق وهناك بعض الناس تدعى أن لديها القدرة على استخلاص السم منها، وهناك بعض الصيادين الحريفة قادرين على ذلك وبعض الطباخين الصينيين فقط، سمها فتاك ويؤدى إلى شلل في الجهاز التنفسى وبداية الأعراض تنميل في الوجه واليدين والنوم وتسبب الوفاة في ساعات قليلة جدا، ويطلق عليه سم الأسماك رباعية الأسنان ولا يوجد له ترياق وموجود بهذه الأسماك لأنها تتناول على الطفيليات السامة ومن المفترض ألا يتم اصطياد هذه السمكة أو أكلها.


وأوضحت أن هذه الأسماك تنقل الطفيليات وكانت سببا في تدمير بحيرة قارون وبعض الباعة يقومن بتقطيعها فيليه ولا يمكن تمييزها على الإطلاق وهناك أسر توفيت بسبب تناول هذه الأسماك في الإسكندرية ورأس البر ويقال إن طعمها رائع.

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