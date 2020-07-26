أمريكا تسجل 1067 وفاة وأكثر من 68 ألف إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقالت الجامعة إنها سجلت 68.212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأضافت أن 1067 حالة توفيت إثر الإصابة بفيروس كورونا، خلل الـ24 ساعة الأخيرة.





ووصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 4 ملايين و174 ألفا و437 شخصا.





كما بلغ إجمالي وفيات كورونا في الولايات المتحدة 146.391 شخصا، لتواصل الولايات المتحدة تصدرها لدول العالم كأكثر البلاد تضرر من وباء كورونا.



