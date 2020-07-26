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تعليم

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يتفقد كنترول شبرا للاطمئنان على سير التصحيح

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:28 ص
جولة سابقة لحجازي
جولة سابقة لحجازي في احد الكنترولات
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ياسمين بدوي

يتفقد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، كنترول الثانوية العامة بشبرا ، وذلك للاطمئنان علي سير أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.



وقال نائب الوزير، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.


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وأكد حجازي، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.



وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة على مراعاة الدقة في أعمال التصحيح من خلال الالتزام بنماذج التصحيح الواردة من الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب.


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وأشار رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.



ويشارك في جولات رئيس عام امتحانات الثانوية العام على الكنترولات يوميا ،  ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات

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