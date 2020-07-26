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رياضة

مجدي عبدالغني يهاجم ميدو: أوضة اللبس محدش بيتفرج عليه

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:27 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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يسرى غازى
شن مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين هجوما ضاريا على أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق.

وقال مجدي عبد الغني، في تصريحات خاصة لصدى البلد: "على ميدو التركيز فى حياته بلاش يتكلم فى حاجة مش فاهمها عايز يبقى مدرب ولا مقدم برامج ولا رجل أعمال ولا عضو فى نادى مش عارف هو عايز ايه".

وأضاف: "ميدو درب الإسماعيلي معملش حاجة مع الزمالك معملش حاجة ومصر المقاصة نفس الأمر وقالك هوصل بيهم كأس عالم للأندية وفشل فشلا ذريعا ومشى ومعملش أي شيء يذكر". 
 
وتابع: "ميدو محتاج يركز شوية هو عاوز إيه عنده حالة من التشتيت الفكري ومش سامع غيره نفسه ومحتاج حد يديله النصيحة ويوعيه أنه يرتب حياته العملية بشكل صحيح".

وتوجه البلدوزر بحديثه إلى ميدو،قائلا: ".. ياريت يا ميدو تروح تقعد فى الجونة شوية مع نفسك وتعيد حساباتك من جديد علشان تطلع بحاجة صح فى حياتك العملية".

ووجه مجدى عبد الغني انتقادات إلى ميدو بشأن برنامجه عبر إحدى الفضائيات وقال .. هو فيه برنامج فى العالم اسمه اوضة اللبس وكمان برنامج محدش بيتفرج عليه أصلا ومش بيحقق نسبة مشاهدة وميدو مش لاقى حاجة غير إنه يهاجم نجوم الكرة علشان برنامجه ياخد شهرة ويطلع تريند.
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