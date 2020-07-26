مجدي عبدالغني يهاجم ميدو: أوضة اللبس محدش بيتفرج عليه

شن مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين هجوما ضاريا على أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق.





وقال مجدي عبد الغني، في تصريحات خاصة لصدى البلد: " على ميدو التركيز فى حياته بلاش يتكلم فى حاجة مش فاهمها عايز يبقى مدرب ولا مقدم برامج ولا رجل أعمال ولا عضو فى نادى مش عارف هو عايز ايه".





وأضاف: "ميدو درب الإسماعيلي معملش حاجة مع الزمالك معملش حاجة ومصر المقاصة نفس الأمر وقالك هوصل بيهم كأس عالم للأندية وفشل فشلا ذريعا ومشى ومعملش أي شيء يذكر".

وتابع: "ميدو محتاج يركز شوية هو عاوز إيه عنده حالة من التشتيت الفكري ومش سامع غيره نفسه ومحتاج حد يديله النصيحة ويوعيه أنه يرتب حياته العملية بشكل صحيح".





وتوجه البلدوزر بحديثه إلى ميدو،قائلا: ".. ياريت يا ميدو تروح تقعد فى الجونة شوية مع نفسك وتعيد حساباتك من جديد علشان تطلع بحاجة صح فى حياتك العملية".



