أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 26-7-2020

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 17 إلى 22 جنيها ، والفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 3.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات والفلفل الحامي البلدي من 1 إلى 3 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات، والخيار الصوب من 1.5 لـ 4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بسعر 17 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 5 و8 جنيهات، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها، وسعر ورق العنب البلدى من 10 إلى 15 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات ، وبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2 جنيه، والباذنجان البلدي 1.25 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر من 1 إلى 2.50 جنيه.

اسعار الفاكهة اليوم