أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 26-7-2020

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار المواد الغذائية المختلفة كخدمة لقرائه، ومن بينها أسعار الخضروات والفاكهة خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2020، وذلك وفقا لتحديثات بوابة سوق العبور.
حيث سجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 7 إلى 24 جنيها للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.8 إلى 4.4 جنيه، وكيلو البطاطس من 2.25 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 1.5 إلى 4 جنيهات.
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وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 17 إلى 22 جنيها ، والفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 3.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات والفلفل الحامي البلدي من 1 إلى 3 جنيهات.
وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات، والخيار الصوب من 1.5 لـ 4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بسعر 17 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 5 و8 جنيهات، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها، وسعر ورق العنب البلدى من 10 إلى 15 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات ، وبنجر 4 جنيهات.
وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2 جنيه، والباذنجان البلدي 1.25 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر من 1 إلى 2.50 جنيه.
اسعار الفاكهة اليوم
كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 9 إلى 12 جنيها ، والجريب فروت بسعر 10 جنيهات، والعنب بناتي أحمر يتراوح ما بين 5 إلى 6 جنيهات ، والعنب البناتي الأصفر بسعر 6.50 جنيه.
وسجل سعر التفاح المصري من 7 إلى 12 جنيها ، والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح الرملى بـ7.50 جنيه، والبلح السيوى بـ 20 جنيها والمانجو عويسى بسعر 30 جنيها، والمانجو الهندى بسعر 20 جنيها، والمانجو البلدي بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيها.
وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات، والخيار الصوب من 1.5 لـ 4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بسعر 17 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 5 و8 جنيهات، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها، وسعر ورق العنب البلدى من 10 إلى 15 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات ، وبنجر 4 جنيهات.
وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2 جنيه، والباذنجان البلدي 1.25 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر من 1 إلى 2.50 جنيه.
اسعار الفاكهة اليوم
كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 9 إلى 12 جنيها ، والجريب فروت بسعر 10 جنيهات، والعنب بناتي أحمر يتراوح ما بين 5 إلى 6 جنيهات ، والعنب البناتي الأصفر بسعر 6.50 جنيه.
وسجل سعر التفاح المصري من 7 إلى 12 جنيها ، والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح الرملى بـ7.50 جنيه، والبلح السيوى بـ 20 جنيها والمانجو عويسى بسعر 30 جنيها، والمانجو الهندى بسعر 20 جنيها، والمانجو البلدي بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيها.