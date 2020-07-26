AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 26-7-2020

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:28 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار المواد الغذائية المختلفة كخدمة لقرائه، ومن بينها أسعار الخضروات والفاكهة خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2020، وذلك وفقا لتحديثات بوابة سوق العبور.

حيث سجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 7 إلى 24 جنيها للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الطماطم من 1.8 إلى 4.4 جنيه، وكيلو البطاطس من 2.25 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 1.5 إلى 4 جنيهات.

اقرأ أيضا:
وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 17 إلى 22 جنيها ، والفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 3.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات والفلفل الحامي البلدي من 1 إلى 3 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات، والخيار الصوب من 1.5 لـ 4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بسعر 17 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 5 و8 جنيهات، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها، وسعر ورق العنب البلدى من 10 إلى 15 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات ، وبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1  إلى 2 جنيه، والباذنجان البلدي 1.25 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان الأبيض بسعر من 1 إلى 2.50 جنيه.

اسعار الفاكهة اليوم

كما تراوح سعر البرتقال الصيفي من 9 إلى 12 جنيها ، والجريب فروت بسعر 10  جنيهات، والعنب بناتي أحمر يتراوح ما بين 5 إلى 6 جنيهات ، والعنب البناتي الأصفر بسعر 6.50 جنيه.

وسجل سعر التفاح المصري من 7 إلى 12 جنيها ، والكانتلوب من 3 إلى 7 جنيهات، والبلح الرملى بـ7.50 جنيه، والبلح السيوى بـ 20 جنيها والمانجو عويسى بسعر 30 جنيها، والمانجو الهندى بسعر 20 جنيها، والمانجو البلدي بسعر 10 جنيهات، والبطيخ من 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 38 و40 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليمون بــ25 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 8 يونيو في سوق العبور

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 9-6-2020

انخفاض الليمون البلدي.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 10-6-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23-6-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 5-7-2020

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا ينتظر هدية أرسنال أمام واتفورد

يسبب التهاب الأذن الوسطى .. كورونا يصيب حاسة السمع

بعد الحادث الكبير.. السياحة والمصايف: محدش فكر ينزل شاطئ النخيل تاني.. فيديو

قطر أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا فى العالم.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

لخلافة كيكي سيتين.. ميسي يطالب إدارة برشلونة بالتعاقد مع بيلسا

أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 16 مليون حالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرحة كلها.. شاهد أحدث ظهور لـ نانسي عجرم وابنتها إيلا

بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور

في 20 دقيقة.. طريقة عمل بطاطس مشوية بالليمون