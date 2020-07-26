التموين: مبادرة مايغلاش عليك توفر نسبة خصم 10% على إجمالي الفاتورة.. فيديو

قال مستشار وزير التموين، الدكتور عمرو مدكور، إن مبادرة تشجيع المنتج المحلي "ميغلاش عليك" تنطلق غدًا، ويشارك فيها عدد كبير من التجار، والتخفيضات تصل لأكثر من 20 %، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف لدعم المواطن البسيط ومحدود الدخل من خلال الدعم على بطاقة التموين.





وأضاف مستشار وزير التموين فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن دور الوزارة ينحصر في تقديم قاعدة البيانات الخاصة بمستحقي الدعم، ويحدد نسبة الخصم بـ 200 جنيه لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد".





وتابع أن المتاجر المشاركة فى المبادرة ستضع علامة على باب المحل " مايغلاش عليك" لكى تلفت انتباه المواطنين والمستهلكين، منوهًا أنه بدءًا من أمس بدأت الحملة الإعلانية لكى تشير لتلك المبادرة.





وأوضح أن وزارة المالية طلبت قاعدة بيانات مستحقي الدعم وتمت تغذية أجهزة الحواسب بـ 4 بيانات عن مستحقي الدعم وهو اسم صاحب البطاقة والرقم القومي لرب الأسرة ورقم البطاقة التموينية وعدد الأفراد المستحقين للدعم".





وأشار إلى أنه سيكون نسبة خصم 10% على إجمالي الفاتورة ولا تشمل السلع الغذائية أو السيارات الكهربائية، مضيفًا أن تلك الأموال ليست نقدية لا تصرف من منافذ التموين ولكن يستحقها المواطن كنسبة خصم بحد أقصى ألف جنيه، وتلك الأموال تصرف من منفذ الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة أو من خلال المنافذ المشاركة في تلك المبادرة".