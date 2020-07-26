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اقتصاد

اتحاد الصناعات: مبادرة ميغلاش عليك تغير ثقافة عقدة الخواجة الاستهلاكية

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:02 م
اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات
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ولاء عبد الكريم
قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن مبادرة ميغلاش عليك تطلقها وزارة المالية اليوم، الأحد، ومتوقع أن تعمل على دفع عجلة النمو الإنتاجى، وإعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، إضافة إلى تصريف المخزون لدى المصانع، خاصة مع تراكم المخزون نتيجة ركود السوق بسبب تداعيات فيرس كورونا.




وأضاف البهى لـ"صدى البلد"، أن المبادرة تعمل على تشجيع المنتج المحلى، وإلغاء ثقافة عقدة الخواجة والتى كانت مترتبة على اتجاه الاستهلاك نحو المنتجات الأجنبية المستوردة وتفضيلها على المحلى.


وأشار إلى أن عدد المصانع المشاركة فى المبادرة وفقا لما أعلن عنه من قبل وزارة المالية 144 مصنعا و1200 تاجر و4200 سلعة محلية الصنع. 


ونوه إلى أن المبادرة فرصة لتشغيل المصانع المحلية وزيادة إنتاج السلع المحلية والحد من استيراد السلع المثيلة، إضافة إلى توفير فرص العمل.
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