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أخبار العالم

نتنياهو يتوعد إيران: جاهزون للرد في أي وقت.. وهذا ما قاله عن سوريا ولبنان

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:05 م
نتنياهو
نتنياهو
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محمد علي
خلال اجتماع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن سوريا ولبنان تتحملان المسئولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما.


وأكد نتنياهو بأنه لن يسمح لإيران بالتموضع على الحدود الشمالية لمناطق سيطرته.


وقال نتنياهو: "لن نسمح بتدمير وتهديد استقرارنا أو أمان مواطنينا مع أي مساس بقواتنا".


وذكر أنه يجري اجتماعات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان لتقييم الأمور ومدى الخطر المحيط بكيان الاحتلال.


وأكد أن قواته على أتم استعداد للرد على أي تهديد.


وسبق أن توعدت ميليشيات موالية لإيران باستهداف إسرائيل بعد غاراتها الأخيرة على سوريا، والتي استهدفت قوات إيرانية وعناصر لحزب الله اللبناني.

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