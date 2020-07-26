برلماني: البابا تواضروس صمام أمان الوحدة الوطنية

أشاد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب بتصريحات البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التى أكد فيها أن مصر تواجه التحديات غير عادية فى هذا الوقت والصعوبة أنها فى نفس الوقت مثل الاتجاهات الجغرافية وثروات فى شرق البحر المتوسط والتحدى الداخلى من الإرهاب والتنمية وإعادة الدولة المصرية مرة أخرى.





وأعلن " الكورانى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع قول البابا تواضروس : أشعر أن الرئيس والقيادة السياسية والشرطة والجيش والجميع يعملوا معا من أجل أهداف واضحة ونؤكد مصر لا تمتلك قوة للاعتداء ولكن للحفاظ على الوطن، والرئيس قال الجيش المصرى رشيد يعنى عاقل يعرف متى يعمل ومتى يتقدم، والكل يعمل من أجل الحق من أجل الحفاظ على وطنى وحقوقى موجها تحية قلبية لقداسة البابا تواضروس لحديثه عن قرار مجلس النواب عن الموافقة لإرسال قوات مصرية للخارج وتأكيده أن مجلس النواب يعبر عن الشعب وصوته والصورة واضحة جدا الفضل للإعلام وضح كل شئ وما يحدث فى الحدود فى الاتجاه الغربى أو الشرقى وغيرها والإجراءات والمناورات العسكرية.





وتابع: كل ذلك يؤكد أن هناك خطوات مدروسة من أجل الحفاظ على الوطن، واكتمل بالتصويت فى مجلس النوب على الموافقة لإرسال قوات قتالية خارج البلاد، وهذا مهم ومتأكد أن كل خطوة تدرس جيدا قبل كل شيء ولا نريد اللجوء للحرب فالحروب خسارة، الحروب بصفة عامة خسارة فى كل شيء وخسارة الوقت يضيع فى الحروب ويوم أن تقتضى الضرورة للحفاظ على البلاد فالقوات جاهزة ومستعدة.





ووصف النائب محمد الكورانى تصريحات البابا تواضروس بانها وطنية وتؤكد المواقف التاريخية والمشرفة لقداسته تجاه مصر وشعبها مؤكدا ان البابا تواضروس كان ولازال وسيظل صمام أمان الوحدة الوطنية وتماسك ووحدة الشعب المصرى العظيم.