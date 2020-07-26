AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: البابا تواضروس صمام أمان الوحدة الوطنية

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:38 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
Advertisements
ماجدة بدوي
أشاد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب بتصريحات البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التى أكد فيها أن مصر تواجه التحديات غير عادية فى هذا الوقت والصعوبة أنها فى نفس الوقت مثل الاتجاهات الجغرافية وثروات فى شرق البحر المتوسط والتحدى الداخلى من الإرهاب والتنمية وإعادة الدولة المصرية مرة أخرى.

وأعلن " الكورانى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع قول البابا تواضروس : أشعر أن الرئيس والقيادة السياسية والشرطة والجيش والجميع يعملوا معا من أجل أهداف واضحة ونؤكد مصر لا تمتلك قوة للاعتداء ولكن للحفاظ على الوطن، والرئيس قال الجيش المصرى رشيد يعنى عاقل يعرف متى يعمل ومتى يتقدم، والكل يعمل من أجل الحق من أجل الحفاظ على وطنى وحقوقى موجها تحية قلبية لقداسة البابا تواضروس لحديثه عن قرار مجلس النواب عن الموافقة لإرسال قوات مصرية للخارج وتأكيده أن مجلس النواب يعبر عن الشعب وصوته والصورة واضحة جدا الفضل للإعلام وضح كل شئ وما يحدث فى الحدود فى الاتجاه الغربى أو الشرقى وغيرها والإجراءات والمناورات العسكرية.

وتابع: كل ذلك يؤكد أن هناك خطوات مدروسة من أجل الحفاظ على الوطن، واكتمل بالتصويت فى مجلس النوب على الموافقة لإرسال قوات قتالية خارج البلاد، وهذا مهم ومتأكد أن كل خطوة تدرس جيدا قبل كل شيء ولا نريد اللجوء للحرب فالحروب خسارة، الحروب بصفة عامة خسارة فى كل شيء وخسارة الوقت يضيع فى الحروب ويوم أن تقتضى الضرورة للحفاظ على البلاد فالقوات جاهزة ومستعدة.

ووصف النائب محمد الكورانى تصريحات البابا تواضروس بانها وطنية وتؤكد المواقف التاريخية والمشرفة لقداسته تجاه مصر وشعبها مؤكدا ان البابا تواضروس كان ولازال وسيظل صمام أمان الوحدة الوطنية وتماسك ووحدة الشعب المصرى العظيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى: القوات المسلحة حصن أمان للشعب..ومحاولات تشويه الشر لها لن تفلح

محمد الكوراني يحذر من تجاهل حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

برلماني: القيادة المصرية تتحرك للحفاظ على حق مصر القانوني والإنساني في النيل

بعد الهجوم عليه.. برلمانية: البابا تواضروس حمى مصر من الفتنة الطائفية

وزيرة الهجرة: البابا تواضروس يتعرض لحملة إساءة ممنهجة من كتائب إلكترونية

صفعة على وجه الإرهابية.. برلماني يشيد بإطلاق البابا تواضروس "تحيا مصر" على مسجد وكنيسة داخل سور واحد

ترشيحاتنا

قبل موقعة وست هام.. ماذا يحتاج أستون فيلا للبقاء في الدوري الإنجليزي؟

بدور الإرهابي.. أحمد مكي ينضم لمسلسل الاختيار 2

حليف سابق لـ أردوغان يوجه له اتهامات خطيرة.. ويكشف سر توقيت قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

صورة جديدة .. أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور مع خطيبته

للبيع بسعر خيالي .. سيارة مصرية كوبية عمرها 40 عاما من إنتاج النصر للسيارات

دار الإفتاء: يجوز للمديون أن يضحى في حالتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيبة مختلفة وجديدة .. عبير صبري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

على مساحة 65000 هكتار.. محمية سابي ساند بجنوب أفريقيا أكثر جذباً للزائرين.. صور

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لافتة تبرز جمال دينا الشربيني