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الحياة تعود إلى شركة النصر للسيارات من خلال إنتاج 25 ألف سيارة سنويًا.. نواب: لدينا بنية تحتية وإمكانيات هائلة.. وتحويل السيارات إلى كهربائية أو غاز يوفر طاقة وبيئة نظيفة

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:00 م
هشام توفيق ، وزير
هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام
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معتز الخصوصى
  • برلمانى: المنتج المحلى فى السيارات الكهربائية ستصل إلى 65% خلال عامين
  • نائب: يجب السعي خلال الفترة المقبلة لإنتاج سيارة مصرية خالصة
  • برلماني: تعاون بين 3 وزارات لتحويل جزء من السيارات إلى كهربائية أو غاز


أكد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان أن شركة النصر للسيارات لديها بنية تحتية جيدة تساعد فى إنتاج السيارات الكهربائية من خلال التعاون مع الصين، مشيرين إلى أن إعادة فتح شركة النصر للسيارات مرة أخرى بمثابة عودة الحياة لها، مما يعد إنجازا كبيرا.


وقالوا إنها خطوة مهمة لعودة صناعة السيارات فى مصر، لأن الحكومة تسير في 3 اتجاهات لإنتاج السيارات الكهربائية، من خلال تضافر الجهود بين وزارات قطاع الأعمال ووزارة الصناعة ووزارة الإنتاج الحربى، بهدف تحويل جزء من السيارات التى تعمل بالوقود إلى الغاز وتحويل جزء آخر منها إلى سيارات كهربائية.


وقال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن شركة النصر للسيارات تتميز بأن بنيتها التحتية تصل إلى 70%، مما يؤهلها لعودة صناعة السيارات مرة أخرى، من خلال استكمال إنتاج السيارات الكهربائية.


وأضاف فتى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن نسبة المنتج المحلى فى صناعة السيارات الكهربائية تصل إلى 40%، بينما تصل نسبة الشريك الأجنبى إلى 60%، مؤكدا أنه خلال عامين ستصل نسبة المنتج المحلى فى صناعة السيارات الكهربائية إلى 65%، وستصل نسبة الشريك الأجنبى إلى 35%.


وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن توافر بنية تحتية لشركة النصر للسيارات امتلاكنا إمكانيات هائلة وعدم حاجتنا إلى علامة تجارية لكون أن شركة النصر للسيارات لها تاريخ ومعروفة، كل ذلك يؤهلنا لإعادة صناعة السيارات فى مصر مرة أخرى.


وقال رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن إعادة فتح شركة النصر للسيارات مرة اخرى بمثابة عودة الحياة لها، مما يعد إنجازا كبيرا، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة لعودة صناعة السيارات فى مصر.


وأضاف الزياتى لـ"صدى البلد": "يجب أن نسعى خلال الفترة المقبلة لإنتاج سيارة مصرية خالصة"، وتابع: "لن ننافس السوق العالمية، ولكن علينا أن نبدأ بصناعة السيارات الكهربائية".


وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مزايا تحويل سيارات الوقود إلى سيارات كهربائية، ستوفر طاقة وبيئة نظيفة، فى ظل التلوث الذى نعانى منه نتيجة الاعتماد على سيارات البنزين.


وقال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن شركة النصر للسيارات تم تقسيمها إلى شركة النصر والشركة الهندسية لإنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الصين.


وأضاف البطيخى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن شركة النصر للسيارات لديها بنية تحتية جيدة تساعد فى إنتاج السيارات الكهربائية من خلال التعاون مع الصين، مؤكدًا ضرورة تجهيز محطات تموين السيارات الكهربائية، بحيث نبدأ بتحويل الميكروباصات والمينى باص إلى سيارات كهربائية، بالإضافة إلى إحلال التاكسى أيضا، وأن تكون هناك سيارة آمنة مغلقة بديلة للتوك توك.


وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الحكومة تسير في 3 اتجاهات لإنتاج السيارات الكهربائية، من خلال تضافر الجهود بين وزارات قطاع الأعمال ووزارة الصناعة ووزارة الإنتاج الحربى، بهدف تحويل جزء من السيارات التى تعمل بالوقود إلى الغاز وتحويل جزء آخر منها إلى سيارات كهربائية.


كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قال إنه تمت زيارة ثانى أكبر شركة سيارات فى السويد، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على إحياء مصنع النصر مرة أخرى لتصنيع سيارات، ولكن نظرًا لظروف جائحة كورونا تعطل المشروع قليلًا، موضحًا أنه ستنتهى الاتفاقيات قريبًا والتى تهدف لإنتاج 25 ألف سيارة في السنة.


وأضاف وزير قطاع الأعمال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن زيادتها إلى 50 ألفا فى حالة زيادة الطلب، مشيرًا إلى أن أكبر شركة سيارات فى مصر تنتج 18 ألف سيارة فقط، مشيرًا إلى أن شركة النصر توقفت فى عام 2009 وتمت إعادتها مرة أخرى لأنها تعتبر مستقبل السيارات فى مصر.


وتابع أن السيارات الكهربائية تحتاج لوجود أماكن للشحن ومحطات عامة، وسيتم بالتنسيق مع وزيرى الكهرباء والتنمية المحلية، منوهًا إلى أن السيارة تتحمل الأداء فى الشارع وستكون بنفس السرعة والإمكانيات للسيارة العادية.


وأوضح أن السيارة ستوفر 8 آلاف جنيه لكل 10 آلاف كيلو سيرا بالسيارة، مشددًا على أن السيارة موفرة بشكل كبير.
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